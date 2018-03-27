Россияне потребовали объявить национальный траур по жертвам пожара в Кемерово
Российские граждане в социальных сетях требуют от властей объявить национальный траур в связи с гибелью десятков людей во время пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня»
Российские граждане в социальных сетях требуют от властей объявить национальный траур в связи с гибелью десятков людей во время пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».
Первоначально трехдневный траур был объявлен только в Кемеровской области, однако власти некоторых регионов и городов решили присоединиться к трауру.
Так, в Приморском крае по решению губернатора Андрея Тарасенко 27 марта объявлен днем траура по погибшим в торговом центре в Кемерово. Все государственные флаги и флаги Приморского края будут приспущены. Телерадиокомпаниям и организациям культуры рекомендовано отменить все развлекательные программы. Отдельно траур объявила мэрия Владивостока. Траур также объявлен в республике Ингушетия и в Екатеринбурге.
Многие средства массовой информации без объявления национального траура отказались от развлекательных передач в связи с трагедией в Кемерово.
Правительство Рязанской области также разместило на своем сайте пресс-релиз об объявлении траура в память о погибших в ТРЦ «Зимняя вишня», однако спустя некоторое время эта информация исчезла с сайта, сообщает рязанская интернет-газета «Вид сбоку». Издание опубликовало скриншот пресс-релиза и сообщило, что чиновники попросили региональные СМИ удалить информацию про траур.
Согласно официальным данным, в результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, большинство из которых дети. В списке пропавших числится минимум 10 человек. Вечером в понедельник Первый канал сообщил, что спасатели нашли под завалами кинотеатра тела шести человек, однако официально данная информация не подтверждена.