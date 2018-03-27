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27 марта 07:53

Жители Кемерово потребовали приезда Путина на митинг и отставки Тулеева

Жители Кемерово после крупного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» утром во вторник вышли на митинг с требованием отставки властей, а также раскрытия информации о реальном количестве погибших

Фото: АиФ Кузбасс

Жители Кемерово после крупного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» утром во вторник вышли на митинг с требованием отставки властей, а также раскрытия информации о реальном количестве погибших. Граждане не верят официальной информации о гибели 64 человек при пожаре и считают, что на самом деле жертв не менее 300 человек.

Протестующие на площади Советов требуют приезда на митинг президента  Владимира Путина, который минувшей ночью прилетел в Кемерово, и отставки губернатора региона Амана Тулеева.

Накануне президент возложил цветы роз к ТРЦ «Зимняя вишня». Вместе с полпредом президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло они осмотрели фасад сгоревшего здания. Путин также заслушал доклады от представителей экстренных служб и руководства региона и заявил, что причиной страшного пожара стала «халатность и разгильдяйство».

В ходе митинга мэр Кемерова Илья Середюк предложил горожанам создать группу, которая осмотрит морги и сгоревшее здание торгового центра. Он опроверг распространяющиеся в интернете слухи о 300 погибших при пожаре, из которых 142 человека – это дети.

В свою очередь, вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев предложил гражданам, у которых имеется информация о якобы не вошедших в официальную статистику пропавших людях, подавать эти имена в областную администрацию, сообщает РИА Новости.

В Следственном комитете России также опровергли сведения о сотнях погибших и о том, что власти якобы занижают данные во избежание паники. «Тиражируемая в соцсетях информация о якобы сотнях жертв трагедии в Кемерово ничем не подтверждается и не соответствует действительности», - заявили в СКР.

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» начался в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания предположительно находился в игровой комнате на последнем этаже здания, где также располагались кинотеатры и каток. Больше всего людей (в основном детей) погибло в кинозалах, некоторые из которых оказались закрыты на ключ снаружи. Дети звонили родителям и прощались, так как выбраться у них шансов не было. В настоящее время СКР проверят информацию о закрытых дверях кинозалов.

По официальным данным, в результате пожара погибли 64 человека. Еще 10 числятся пропавшими без вести, поэтому число жертв пожара может вырасти. Пострадали более 50 человек.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). В рамках расследования дела задержаны пять человек.

Теги: Пожар в ТЦ «Зимняя вишня»
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