Жители Коломны перекрыли дорогу мусоровозам к свалке «Воловичи»
Жители еще одного подмосковного города перешли к активному протесту против мусорного полигона. В минувшее воскресенье жители Коломны перекрыли дорогу, чтобы помешать проезду мусоровозов на полигон «Воловичи»
Жители еще одного подмосковного города перешли к активному протесту против мусорного полигона. В минувшее воскресенье жители Коломны перекрыли дорогу, чтобы помешать проезду мусоровозов на полигон «Воловичи».
Один из участников протестной акции Вячеслав Егоров рассказал РБК, что местные жители перекрыли дорогу на свалку «Воловичи» из-за того, что в Коломне в последнее время усилился зловонный запах.
Акция началась стихийно, заранее никто ничего не планировал. На место сбора граждан подъехала полиция и замглавы городского округа Коломна Евгений Машин. Чиновник уговаривал людей разойтись, а затем обсудить ситуацию в спокойной обстановке в его кабинете. Жители Коломны не стали расходиться и смогли не пустить на полигон около 20 мусоровозов.
Участники акции рассказали, что в ночь на 25 марта в городе усилился зловонный запах с полигона. «Детям становилось плохо, они ходят в масках, у них головные боли», - сообщила местная жительница.
Начальник управления администрации Коломенского городского округа по информационной политике Ирина Дмитриева сообщила, что полиция и представители администрации контролируют ситуацию. «Фуры с мусором пропускаются на полигон», - заявил чиновница. Дмитриева также опровергла сообщения о том, что в Коломне распространяется неприятный запах.
Напомним, «мусорные» акции также проходят в подмосковном Волоколамске, где 21 марта из-за сильного выброса свалочного газа на полигоне ТБО «Ядрово» на отравление пожаловались десятки людей. Большая часть пострадавших - это дети. Более 20 были госпитализированы.