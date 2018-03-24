Петербургский студент смог месяц прожить на стипендию в 1572 рубля
Студенту из Санкт-Петербурга удалось прожить целый месяц на стипендию, которую он получает в вузе. Правда этих денег молодому человеку хватило лишь на еду. На развлечения денег уже не осталось
Студенту из Санкт-Петербурга удалось прожить целый месяц на стипендию, которую он получает в вузе. Правда этих денег молодому человеку хватило лишь на еду. На развлечения денег уже не осталось.
Алексей Зырянов учится в Санкт-Петербургском государственном университете и получает стипендию в размере 1572 рублей. Молодой человек решил провести эксперимент и выяснить, можно ли себя прокормить на эти деньги.
Идею эксперимента подсказали однокурсники Зырянова в студенческой столовой, куда он принес из дома еду в контейнере. Друзья студента подсчитали, что на такую еду уходит около 50 рублей в день.
В итоге, стипендии Алексею Зырянову хватило на трехразовое питание. Его рацион состоял из овсянки, темного шоколада, бананов, гречки с яйцами и моркови с капустой. В день студент СПбГУ тратил от 13 до 53 рублей. Всего за месяц он потратил 1472 рубля, так как еще 100 рублей ушло на покупку мыла, туалетной бумаги, салфетки, зубную пасту и стиральный порошок.
«За этот месяц я съел примерно 3 килограмма овсянки и гречки, 1 килограмм гороха, 150 яиц и 5 кочанов капусты, 3 шоколадки, 10 бананов и 3 пачки козинаков. На моем балансе остался 1 рубль», - рассказал студент, слова которого приводит «Росбалт».
За время эксперимента молодой человек похудел на пять килограммов.
В России минимальная академическая стипендия составляет 1484 рубля. Стипендию назначают дважды в год по результатам экзаменационной сессии, и получают ее только те студенты, кто учится на отлично и хорошо. Размер пособия может отличаться, а вуз вправе устанавливать повышенную стипендию.