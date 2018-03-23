Родственникам погибших пассажиров «Саратовских авиалиний» до сих пор не выдали тела
С момента крушения прошло уже 40 дней, однако тела по-прежнему находятся на экспертизе. Задержку объяснили тем, что мощности лаборатории судебно-медицинской экспертизы ограниченны
Родственники жертв февральской авиакатастрофы в Московской области до сих пор не могут получить тела погибших для захоронения. С момента крушения самолета «Саратовских авиалиний» прошло уже 40 дней, однако тела по-прежнему находятся на экспертизе.
Задержку с выдачей тел объяснили тем, что фрагментов для опознания много, а мощности лаборатории Российского центра судебно-медицинской экспертизы ограниченны, сообщил радиостанции «Говорит Москва» источник в следственных органах.
На сегодняшний день все погибшие уже опознаны, однако генетические экспертизы продолжаются. «Ну, например, опознали 71 фрагмент как 71 труп. А куда девать остальные 50 тысяч? Поэтому все эти фрагменты должны быть исследованы в генетической лаборатории, которая находится в РЦСМЭ», — пояснил представитель следствия.
После завершения процедуры идентификации родственникам будут выдавать тела для захоронения
Пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Орск, потерпел крушение днем 11 февраля через несколько минут после вылета из аэропорта «Домодедово». В результате авиакатастрофы погибли 65 пассажиров и 6 членов экипажа.
Согласно основной версии, причиной трагедии стало обледенение датчиков скорости. В связи с авиакатастрофой Росавиация приостановила полеты самолетов Ан-148.