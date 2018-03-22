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Общество
22 марта 15:55

Государственные телеканалы проигнорировали ситуацию с мусором в Волоколамске

Государственные телеканалы проигнорировали события в подмосковном Волоколамске, где из-за массового отравления детей токсичным газом с мусорного полигона «Ядрово» произошел стихийный митинг

Фото: NEWS-R.ru

Государственные телеканалы проигнорировали события в подмосковном Волоколамске, где из-за массового отравления детей токсичным газом с мусорного полигона «Ядрово» произошел стихийный митинг. Пока жители Подмосковья требовали отставки властей, забрасывали губернатора Андрея Воробьева снежками и пытались перекрыть проезд мусоровозам к свалке, Первый канал, «Россия» и другие телеканалы рассказывали о конфликте с Великобританией, о ситуации на Украине и росте заболеваемости гриппом.

Так, Первый канал посвятил итоговый выпуск новостей от 21 марта встрече с иностранными послами в МИД России и расследованию дела об отравлении в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей. Общественно-политическое ток-шоу «Время покажет» было посвящено Украине и отравлению в Солсбери.

НТВ в своих новостных выпусках о накалившейся ситуации в Волоколамске также не упомянули. Основными темами передач стала встреча в МИД с иностранными послами, обвал акций Facebook из-за скандала с утечкой персональных данных и заболеваемость гриппом в России, сообщает «Медуза».

На телеканале «Россия 1» в последнем выпуске «Вестей» все же сообщили о массовом отравлении детей в Волоколамске, однако сюжет длился всего три минуты. При этом большую часть времени заняло выступление губернатора Московской области Андрея Воробьева. Про стихийный митинг и требование отставки властей в новостях не сообщили.

Между тем в Кремле заявили, что в курсе ситуации в Волоколамске и находятся на связи с подмосковными властями по данному вопросу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что власти обсуждают различные варианты решения проблемы с мусорным полигоном.

Напомним, 21 марта в Волоколамске произошел выброс сероводорода на мусорном полигоне «Ядрово», в результате чего десятки жителей города обратились в больницы с жалобами на недомогание, тошноту и рвоту. Среди них было около 50 детей из разных районов города.

В Роспотребнадзоре, впрочем, заявили, что никаких выбросов или превышений загрязняющих веществ не обнаружено.

Местные жители провели стихийный митинг около больницы, куда госпитализировали отравившихся детей. Разъяренные горожане устроили стычку с главой района Евгением Гавриловым, а также забросали губернатора Андрея Воробьева снежками под крики «Позор!» и «В отставку!».

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