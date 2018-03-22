В московском метрополитене открылись три новые станции
В московском метрополитене в четверг, 22 марта, открылись сразу три новых станции. Это станции «Селигерская», «Верхние Лихоборы» и «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии
В московском метрополитене в четверг, 22 марта, открылись сразу три новых станции. Это станции «Селигерская», «Верхние Лихоборы» и «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии.
В открытии станций метро принимал участие мэр столицы Сергей Собянин. «Поздравляю с открытием новых станций. Москва получила новый радиус метро от «Мариной рощи» до «Селигерской» - продление Дмитровского радиуса - семь станций, 12 километров», - сообщил градоначальник, слова которого приводит агентство «Москва».
Сергей Собянин также вручил награды строителям и сотрудникам метрополитена. Звания «Почетный работник транспорта и связи города Москвы» удостоился машинист электропоезда электродепо «Печатники» Дмитрий Тихонов. Восемь человек получили благодарности от мэра.