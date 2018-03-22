В Магадане полиция изъяла телефоны у двух жителей города из-за оскорбления мэра
В Магадане сотрудники полиции изъяли мобильные телефоны у двух местных жителей из-за оскорбления мэра города Юрия Гришана в переписке. Магаданцы состоят в группе WhatsApp, участники которой выступают за возвращение процедуры прямых выборов мэра
В Магадане сотрудники полиции изъяли мобильные телефоны у двух местных жителей из-за оскорбления мэра города Юрия Гришана в переписке. Магаданцы состоят в группе WhatsApp, участники которой выступают за возвращение процедуры прямых выборов мэра.
Жительница города по имени Наталья рассказала, что к ней домой пришли двое полицейских, один из которых представился сотрудников отдела по борьбе с терроризмом. Стражи порядка изъяли у женщины телефон в рамках расследования уголовного дела по ст. 319 УК РФ об оскорблении главы города Юрия Гришана, сообщает издание «Весьма».
По словам Натальи, речь может идти о сообщении, которое было опубликовано в группе еще в декабре 2017 года. «Кто-то нецензурно выразился в адрес мэра Магадана. Как я поняла, это был репост сообщения, которое в группе комментировали», - пояснила женщина.
Портал «ОВД-Инфо» сообщает об изъятии телефона в рамках этого же дела у Василия Коняхина. Вместе с телефонами у магаданцев изъяли также сим-карты.
Уголовное дело об оскорблении мэра Магадана было возбуждено 13 февраля 2018 года. С заявлением в правоохранительные органы обратился сам глава города.
Отметим, что с конца 2017 года жители Магадана неоднократно проводили митинги с требованием отставки Юрия Гришана.