Меню
Общество
Если умрет, то он и так умрет, если выздоровеет, то он и так выздоровеет
Общество
22 марта 10:43

Власти сократят нагрузку на полигон «Ядрово», но увеличат нагрузку на другие свалки

Губернатор Московской области Андрей Воробьев после стихийного митинга в Волоколамске пообещал, что нагрузка на мусорный полигон «Ядрово» будет снижена в два раза. При этом местные жители потребовали немедленного закрытия свалки

Фото: mosreg.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьев после стихийного митинга в Волоколамске пообещал, что нагрузка на мусорный полигон «Ядрово» будет снижена в два раза. При этом местные жители потребовали немедленного закрытия свалки и вечером в среду перекрыли дорогу к полигону.

Андрей Воробьев после митинга жителей Волоколамска, поводом для которого стало массовое отравление детей в результате выброса токсичных газов с «Ядрово», заявил, что на полигон будут свозить в два раза меньше отходов.

Помимо этого, в Волоколамском районе будет ежедневно дежурить бригада из 12 врачей Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ). «До тех пор, пока мы не завершим ликвидацию этой печальной ситуации», - добавил Воробьев.

В центре Волоколамска установят монитор, на который будет выводиться информация об уровне загрязнения воздуха. «Если будут выбросы, жители хотят знать об этом заранее, чтобы предпринять действия. Эта работа тоже будет организована, я дал поручение МЧС», - заверил губернатор.

«В два раза уменьшим поток машин, которые направляются в «Ядрово». Такое было требование жителей и инициативной группы», - добавил г-н Воробьев.

Между тем, жители города требуют не снижения нагрузки на «Ядрово», а закрытия мусорного полигона. С начала марта в Волоколамске проходят массовые акции протеста против свалки.

В ночь на 21 марта на мусорном полигоне произошел выброс сероводорода, после чего десятки детей стали жаловаться на плохое самочувствие. Более 20 школьников были госпитализированы с признаками отравления. Инцидент стал поводом для стихийного митинга, в ходе которого разъяренные жители едва не напали на главу Волоколамского района Евгения Гаврилова и закидали снежками Андрея Воробьева.

Вечером в среду митингующие перекрыли дорогу к мусорному полигону и заявили, что будут «бороться до конца».

Между тем, в связи с ситуацией вокруг полигона в Волоколамске тревогу забили и жители подмосковного Серпухова. Горожане в социальных сетях пишут, что в случае сокращения нагрузки на «Ядрово», пропорционально увеличится нагрузка на полигон «Лесная».

Активисты из Серпухова сообщают, что за последние два месяца на полигон ТБО «Лесная» уже завезли треть разрешенного объема. К концу текущего года ситуация значительно ухудшится.

В свою очередь в Общественной палате РФ из-за ситуации вокруг подмосковных свалок обратились к журналистам с просьбой «не нагнетать ситуацию».

«Истерика, которая сегодня началась в прессе, наводит на мысли, что тут может идти речь о споре хозяйствующих субъектов о том, кому достанется мусор в Подмосковье. Я обращаюсь к прессе с просьбой не спекулировать на экологической тематике. […] Просьба к журналистам не нагнетать ситуацию, потому что полигон, который сегодня под особым контролем как общественности, так и властей, не принимает опасные отходы и выброса быть не может», - заявила член ОП Альбина Дударева.

Материалы по теме
Жители Волоколамска после стихийного митинга перекрыли дорогу к полигону «Ядрово»
Жители Волоколамска на стихийном митинге «помяли» главу района и закидали снежками губернатора
Массовое отравление школьников в Волоколамске связали с мусорной свалкой «Ядрово»
Сейчас на главной
Авторская колонка
Теперь они имеют право вас насиловать
Что ж, теперь всё очевидно. Дарья Жук и Фарида Рустамова должны быть привлечены к ответственности за клевету. Екатерина Котрикадзе оказалась хитрее и жалобу в Думу не подавала ...
Орехъ Антон
Горячие новости
Обидеть мэра может каждый
В Магадане сотрудники полиции изъяли мобильные телефоны у двух местных жителей из-за оскорбления мэра города Юрия Гришана в переписке. Магаданцы состоят в группе WhatsApp, участники которой выступают за возвращение процедуры прямых выборов мэра
Горячие новости
Российские СМИ объявили бойкот Госдуме
Крупные российские СМИ объявили бойкот Государственной думе в связи с решением думской комиссии по этике полностью оправдать депутата Леонида Слуцкого, которого несколько журналисток обвинили в сексуальных домогательствах
Горячие новости
Спасение жителей Восточной гуты: бойцы ЧВК «Вагнера» зачистили плацдарм у Мисрабы
Бойцы так называемой ЧВК «Вагнера» продолжают борьбу с террористами в Сирии. Сейчас самой горячей точкой является район Эр-Рейхан на северо-востоке Восточной Гуты – террористического анклава, вплотную прилегающего к Дамаску
Горячие новости
Мусорная революция
В подмосковном Волоколамске вечером в среду прошел стихийный митинг из-за сильного выброса сероводорода на мусорном полигоне «Ядрово», который местные жители неоднократно просили закрыть
Горячие новости
Мусорная свалка «Ядрово» привела к массовым отравлениям
Стали известны подробности отравления десятков учащихся подмосковном Волоколамске. Первоначально сообщалось, что школьники отравились газом, однако теперь причиной госпитализации детей называют выброс сероводорода
Горячие новости
В Курганской области школьница открыла стрельбу на уроке
В городе Шадринск Курганской области ученица школы №15 пришла в школу с пневматическим пистолетом и открыла стрельбу на уроке географии. В результате происшествия пострадали семеро школьников
Горячие новости
Машиноместа по цене квартиры
Московские власти закупают за счет городского бюджета парковочные места в «Москва-Сити». Стоимость каждого машиноместа составляет 8 млн рублей, что эквивалентно стоимости небольшой квартиры в столице
Авторская колонка
19 марта, или Последний срок президента
Здоровье нации, пожалуй то, во имя чего отцы нации стремятся прибрести отцовство, стать отцами и отцами оставаться. Вот и мы граждане, то бишь дети в едином порыве установившие монумент на очередную шестилетку, несказанно обрадовались этому событию
Дижур Николай
Горячие новости
Банкам и микрофинансовым организациям запретят переуступать долги нелегальным коллекторам
Центробанк РФ работает над поправками в закон о взыскании просроченной задолженности. Поправки запретят переуступать долги, не включенным в реестр профессиональных коллекторов
Горячие новости
Если лицо не то - то голосовать не получится
Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что система распознавания лиц депутатов для их регистрации на пленарных заседаниях начнет действовать осенью 2019 года после ремонта
Горячие новости
И маткапитал свой заберите!
В России зафиксирован первый случай добровольного возврата материнского капитала, который семьи получают после рождения второго ребенка. В Пенсионном фонде заявили, что такой случай произошел впервые, а механизм возврата маткапитала не проработан
Горячие новости
Жителей Екатеринбурга лишат права на выбор
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ближайшее время внесет в Законодательное Собрание региона законопроект, который отменяет народные выборы мэра Екатеринбурга
Горячие новости
РЖД начали продажу билетов в города-участники Чемпионата мира по футболу
Российские железные дороги начали продавать билеты в города, которые примут матчи Чемпионата мира по футболу-2018. Сейчас на сайте компании доступны билеты с отправлением 14-17 июня
Горячие новости
Сотрудники российского посольства и их родственники покинули Лондон
Сотрудники российского посольства в Лондоне покинули здание дипмиссии по звуки марша «Прощание славянки». Автобусы с высланными дипломатами направилась в сторону аэропорта. Сотрудников посольства заберет спецборт из России
Горячие новости
Тайн от ФСБ быть не может
Федеральная служба безопасности России отказалась считать сообщения граждан в мессенджерах охраняемой Конституцией тайной переписки. Такое заявление на заседании Верховного суда сделала представитель ведомства со ссылкой на решение Конституционного суда
Горячие новости
Не оправдал доверия
Егор Борисов может стать первым губернатором, которого Владимир Путин отправит в отставку после вступления с должность президента на новый срок. Увольнение губернатора связывают с одним из самых низких по стране результатов Путина на президентских выборов
Горячие новости
Поделить «Москву»
Собственниками бывшей гостиницы «Москва», которая располагается всего в нескольких метрах от Кремля, оказались структуры вице-премьера Игоря Шувалова, дочери сенатора Сулеймана Керимова, главы госкорпорации «Ростеха» Сергея Чемезова и президента Татарстана Рустама Минниханова