Власти сократят нагрузку на полигон «Ядрово», но увеличат нагрузку на другие свалки
Губернатор Московской области Андрей Воробьев после стихийного митинга в Волоколамске пообещал, что нагрузка на мусорный полигон «Ядрово» будет снижена в два раза. При этом местные жители потребовали немедленного закрытия свалки
Губернатор Московской области Андрей Воробьев после стихийного митинга в Волоколамске пообещал, что нагрузка на мусорный полигон «Ядрово» будет снижена в два раза. При этом местные жители потребовали немедленного закрытия свалки и вечером в среду перекрыли дорогу к полигону.
Андрей Воробьев после митинга жителей Волоколамска, поводом для которого стало массовое отравление детей в результате выброса токсичных газов с «Ядрово», заявил, что на полигон будут свозить в два раза меньше отходов.
Помимо этого, в Волоколамском районе будет ежедневно дежурить бригада из 12 врачей Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ). «До тех пор, пока мы не завершим ликвидацию этой печальной ситуации», - добавил Воробьев.
В центре Волоколамска установят монитор, на который будет выводиться информация об уровне загрязнения воздуха. «Если будут выбросы, жители хотят знать об этом заранее, чтобы предпринять действия. Эта работа тоже будет организована, я дал поручение МЧС», - заверил губернатор.
«В два раза уменьшим поток машин, которые направляются в «Ядрово». Такое было требование жителей и инициативной группы», - добавил г-н Воробьев.
Между тем, жители города требуют не снижения нагрузки на «Ядрово», а закрытия мусорного полигона. С начала марта в Волоколамске проходят массовые акции протеста против свалки.
В ночь на 21 марта на мусорном полигоне произошел выброс сероводорода, после чего десятки детей стали жаловаться на плохое самочувствие. Более 20 школьников были госпитализированы с признаками отравления. Инцидент стал поводом для стихийного митинга, в ходе которого разъяренные жители едва не напали на главу Волоколамского района Евгения Гаврилова и закидали снежками Андрея Воробьева.
Вечером в среду митингующие перекрыли дорогу к мусорному полигону и заявили, что будут «бороться до конца».
Между тем, в связи с ситуацией вокруг полигона в Волоколамске тревогу забили и жители подмосковного Серпухова. Горожане в социальных сетях пишут, что в случае сокращения нагрузки на «Ядрово», пропорционально увеличится нагрузка на полигон «Лесная».
Активисты из Серпухова сообщают, что за последние два месяца на полигон ТБО «Лесная» уже завезли треть разрешенного объема. К концу текущего года ситуация значительно ухудшится.
В свою очередь в Общественной палате РФ из-за ситуации вокруг подмосковных свалок обратились к журналистам с просьбой «не нагнетать ситуацию».
«Истерика, которая сегодня началась в прессе, наводит на мысли, что тут может идти речь о споре хозяйствующих субъектов о том, кому достанется мусор в Подмосковье. Я обращаюсь к прессе с просьбой не спекулировать на экологической тематике. […] Просьба к журналистам не нагнетать ситуацию, потому что полигон, который сегодня под особым контролем как общественности, так и властей, не принимает опасные отходы и выброса быть не может», - заявила член ОП Альбина Дударева.