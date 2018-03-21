Жители Волоколамска на стихийном митинге «помяли» главу района и закидали снежками губернатора
В подмосковном Волоколамске вечером в среду прошел стихийный митинг из-за сильного выброса сероводорода на мусорном полигоне «Ядрово», который местные жители неоднократно просили закрыть
В подмосковном Волоколамске вечером в среду прошел стихийный митинг из-за сильного выброса сероводорода на мусорном полигоне «Ядрово», который местные жители неоднократно просили закрыть. Выброс затронул весь город, в результате чего десятки детей попали в больницу с отравлением.
Жители города стали собираться около больницы, в которую госпитализировали пострадавших детей. Спустя некоторое время к ним подъехали губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Волоколамского района Евгений Гаврилов. Один из митингующих ударил главу района по голове. Об инциденте сообщил корреспондент журнала «Сноб», находившийся на стихийном митинге.
Другой очевидец рассказал «Коммерсанту», что Гаврилова «помяли в толпе и оторвали капюшон», после чего он скрылся в здании больницы.
К месту митинга прибыли три машины с сотрудниками ОМОНа, которым местные жители предложили присоединиться к акции протеста.
Корреспондент «Коммерсанта» сообщил, что губернатор Андрей Воробьев не стал общаться с манифестантами, поскольку манифестанты забросали его снежками под крики «Позор!» и «В отставку!».
Позднее прес-служба губернатора сообщила о планах властей вывезти детей из Волоколамска в места отдыха в связи с ситуацией с мусорным полигоном «Ядрово».
«Мы обязательно предусмотрим все необходимые мероприятия, чтобы отправить в места отдыха максимальное количество детей. Сейчас с главным врачом и специалистами из МОНИКИ прислали специальную бригаду, посмотрим, и врачи сделают заключение, дадут рекомендации, которым мы будем следовать», - говорится в заявлении Воробьева.
Между тем, число детей, пожаловавшихся на отравление, возросло до 70 человек. Главврач больниц отметила, что результаты токсикологии должны точно показать, был ли факт отравления. Госпитализировано было 23 ребенка.
Причиной массового отравления считают выброс сероводорода с мусорного полигона «Ядрово». Глава городского поселения Волоколамск Петр Лазарев подтвердил, что причиной плохого самочувствия школьников стал выброс свалочного газа. В свою очередь в пресс-службе подмосковного Минздрава заявили, что «клиника напрямую не связана с концентрацией в воздухе тех или иных веществ».
В Роспотребнадзоре сообщили, что в ходе проверки не обнаружили превышения нормативов по содержанию вредных веществ в воздухе в Волоколамске.
«За последние сутки проведено 24 исследования на содержание метана, сероводорода, аммиака, окиси углерода, бензола, трихлорметана, четыреххлористого углерода, хлорбензола. При исследовании воздуха превышения [предельно допустимой концентрации] указанных веществ не выявлено», - говорится в заявлении санитарного ведомства.