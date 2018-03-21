Массовое отравление школьников в Волоколамске связали с мусорной свалкой «Ядрово»
Стали известны подробности отравления десятков учащихся подмосковном Волоколамске. Первоначально сообщалось, что школьники отравились газом, однако теперь причиной госпитализации детей называют выброс сероводорода
Стали известны подробности отравления десятков учащихся школы №2 в подмосковном Волоколамске. Первоначально сообщалось, что школьники отравились газом из баллончика, однако теперь причиной госпитализации детей называют выброс сероводорода с мусорного полигона «Ядрово». Напомним, местные жители давно добиваются закрытия свалки.
В среду, 21 марта десятки детей во время уроков пожаловались на плохое самочувствие, а педагоги вызвали «скорую помощь». В больницы с признаками отравления направили 23 школьника. 16 учащихся получили медицинскую помощь на месте.
Сначала причиной массового отравления назвали газ из баллончика, который якобы распылили в школе. Однако агентство ТАСС со ссылкой на свой источник сообщает, что дело было не в газовом баллончике, а выбросе сероводорода с мусорной свалки «Ядрово», на зловонный запах с которой местные жители жалуются уже длительное время.
Замначальника управления образования Волоколамского района Екатерина Волкова сообщила, что в городе произошел сильный выброс сероводорода. Об инциденте уже оповестили все необходимые службы и ведомства, в том числе Минобразования и МЧС.
Местные жители подтвердили, что с утра среды в Волоколамске чувствуется особенно сильный зловонный запах с мусорного полигона. В некоторых школах и детсадах родителям рекомендовали забрать детей домой.
Подмосковный активист и юрист Денис Кунаев сообщил в Twitter, что случаи отравления есть и в других школах города. Около больницы собрались более 2 тысяч местных жителей.
Напомним, с начала марта жители Волоколамска проводят акции протеста с требованием закрыть полигон «Ядрово». Местные жалуются на постоянный неприятный запах в городе и неблагоприятную экологическую обстановку.
Между тем, накануне Волоколамский городской суд отказался закрывать мусорный полигон по требованию Роспотребнадзора. Суд ограничился лишь назначением штрафа управляющей организации «Ядрово» в размере 150 тысяч рублей за превышение допустимого уровня сероводорода.