19 марта, или Последний срок президента
Здоровье нации, пожалуй то, во имя чего отцы нации стремятся прибрести отцовство, стать отцами и отцами оставаться. Вот и мы граждане, то бишь дети в едином порыве установившие монумент на очередную шестилетку, несказанно обрадовались этому событию, если не удивились, и бодренько зашагали в последний срок президента.
Министры правительства Московской области, и министр здравоохранения Дмитрий Марков в первую очередь, проголосовавшие за Владимира Путина и отчитавшиеся фотографией заполненного бюллетеня, обязаны знакомиться с трудами лидера нации. Вот и мы, патологические клиенты этого ведомства, иногда почитываем приказы, распоряжения и обращения главы государства.
«Важнейшая задача, которая касается каждого, – это доступность современной, качественной медицинской помощи. Мы должны ориентироваться здесь на ;самые высокие мировые стандарты.
В 2019–2024 годах на развитие системы здравоохранения из всех источников потребуется ежегодно направлять в среднем более 4 процентов ВВП. Но стремиться нужно, безусловно, к 5 процентам. В абсолютном выражении это будет означать, что общие объёмы расходов на здравоохранение должны увеличиться вдвое» - из обращения Владимира Путина к Федеральному собранию РФ 1 марта 2018 года.
Существенным с нашей точки зрения здесь является то, что все мы регулярно уплачиваем взносы в страховые фонды обязательного медицинского страхования. То есть мы платим деньги за свое здоровье и на содержание этих самых министров, которые обязаны изучать внимательно труды живого классика и самое главное, их исполнять! Сказано увеличить вдвое, значить обязаны умереть, но сделать и доложить! Вместо этого, как мне кажется, решили умертвить нас.
19 марта 2018 года, то есть уже на утро следующего дня, великого дня всенародного волеизъявления, главный врач ГБУЗ МО «Серпуховская ЦРБ» Павел Звенигородский издает приказ №121, в исполнение Распоряжения министерства здравоохранения Московской области от 28 декабря 2017 года №135 Р.
«Для повышения финансовой устойчивости учреждения и улучшения плановых показателей круглосуточного стационарного коечного фонда» сократить число коек на 50 единиц, 25 из которых – Липицкая участковая больница. То есть ликвидировать Липицкий стационар в срок до 1 июля 2018 года, при этом детского врача уже перевели на полставки. Хотя, только в Липицкой средней школе обучается около 600 человек и 200 ребятишек в детском саду. Я уже не говорю о детях всего поселения, которых теперь будут лечить на полставки.
Так, например, чтобы добраться больному из Жерновки до Серпухова потребуется преодолеть расстояние 41 километр сельских дорог и потратить время в пути около одного часа.
Вот и подумалось мне, а если пойти по пути предложенному нам товарищем Звенигородским и ликвидировать саму районную больницу, а на стационарное лечение возить больных в Москву, ну, разумеется тех, что не скончаются по дороге? Или все таки целесообразнее излечить для начала самого Павла Валентиновича от профанации «плановых показателей финансовой стабильности» ценой нашей жизни?
Вы, как считаете?