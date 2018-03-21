В России впервые добровольно захотели вернуть государству материнский капитал
В России зафиксирован первый случай добровольного возврата материнского капитала, который семьи получают после рождения второго ребенка. В Пенсионном фонде заявили, что такой случай произошел впервые, а механизм возврата маткапитала не проработан
В России зафиксирован первый случай добровольного возврата материнского капитала, который семьи получают после рождения второго ребенка. Инцидент произошел в Новосибирске.
Местный житель, пытающийся лишить бывшую супругу прав на долю в квартире, вернул в Пенсионный фонд всю сумму полученного ими материнского капитала.
Адвокат Наталья Сальникова рассказала «Cиб.фм», что ее доверитель использовал 326 тысяч рублей для погашения ипотечного кредита. «В настоящее время маткапитал возрос, и мой доверитель возвратил 453 тысячи», - сообщила юрист.
В Пенсионном фонде отметили, что до настоящего времени такой практики в стране еще не было, поэтому механизм возврата средств не предусмотрен. До окончания суда воспользоваться деньгами женщина не сможет.
Спор между супругами идет вокруг однокомнатной квартиры, приобретенной мужчиной в ипотеку еще до брака. После рождения второго ребенка, материнский капитал был направлен на погашение кредита, однако затем семья распалась. После развода житель Новосибирска продолжает самостоятельно вносить платежи за квартиру, но хочет стать единоличным хозяином жилья.
Разбираться с прецедентом предстоит суду.