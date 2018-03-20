ФСБ отказалась считать сообщения пользователей Telegram тайной переписки
Федеральная служба безопасности России отказалась считать сообщения граждан в мессенджерах охраняемой Конституцией тайной переписки. Такое заявление на заседании Верховного суда сделала представитель ведомства со ссылкой на решение Конституционного суда
Федеральная служба безопасности России отказалась считать сообщения граждан в мессенджерах охраняемой Конституцией тайной переписки. Такое заявление на заседании Верховного суда сделала представитель ведомства.
«Согласно позиции Конституционного суда переписка граждан в мессенджерах не составляет охраняемую законом тайну, для получения доступа к которой ФСБ необходимо судебное разрешение», – заявила представитель ФСБ, слова которой приводит ТАСС.
Верховный суд рассматривал иск администрации мессенджера Telegram, оспаривающий приказ ФСБ, который описывает процедуру предоставления спецслужбе ключей для расшифровки переписки пользователей.
Telegram Messenger LLP просит Верховный суд признать недействующим приказ ФСБ от 19 июля 2016 года № 432 об утверждении порядка представления организаторами распространения информации в интернете данных, необходимых для декодирования электронных сообщений пользователей сети. В Telegram считают, что приказ противоречит требованию закона о необходимости судебного решения для доступа к переписке граждан.
Представитель Генпрокуратуры в суде попросил отклонить иск мессенджера, поскольку приказ был принят ФСБ «в соответствии с нормами закона и в пределах полномочий ведомства в целях реализации возложенных на нее задач в области обеспечения безопасности».
Напомним, в октябре 2017 года мировой суд в Москве оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи для шифровки сообщений пользователей.
20 марта 2018 года Роскомнадзор отправил Telegram уведомление «о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации». Telegram должен в течение 15 дней передать необходимую информацию ФСБ.
Согласно законодательству, предупреждение Роскомнадзора является первым этапом процедуры блокировки мессенджера на территории России. После истечения 15 дней Роскомнадзор сможет обратиться в суд для блокировки Telegram.