Олег Дерипаска потребовал от Насти Рыбки и ее наставника 2 млн рублей
Бизнесмен Олег Дерипаска потребовал от модели Анастасии Вашукевич и ее наставника Александра Кириллова выплаты 2 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба за разглашение деталей его личной жизни
Бизнесмен Олег Дерипаска потребовал от модели Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и ее наставника Александра Кириллова (Алекс Лесли) выплаты 2 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба за разглашение деталей его личной жизни.
В иске миллиардера говорится, что информация о том, что Вашукевич являлась любовницей олигарха, не соответствует действительности, а распространением фотографий с Дерипаской ответчики занимались с целью «удовлетворения обывательского интереса», а также с целью рекламы своих курсы по соблазнению, сообщает Znak.com.
Заседание по иску Олега Дерипаски к Насте Рыбке и Алексу Лесли 27 марта рассмотрит Краснодарский краевой суд.
Речь в иске идет о публикации фотографий с отдыха Насти Рыбки на яхте Олега Дерипаски. Девушка также сообщила, что якобы была любовницей бизнесмена. Данные сведения стали основной для расследования Фонда борьбы с коррупцией об отдыхе вице-премьера России Сергея Приходько на яхте Олега Дерипаски в Норвегии. Вместе с ними на яхте присутствовала и Настя Рыбка.