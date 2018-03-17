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17 марта 11:43

В водительские права будут вносить отметку о согласии на посмертное донорство

Общероссийский народный фронт и фонд «Здоровье» предложили вносить в водительские права отметку о согласии на посмертное донорство. Соответствующий пункт планируется добавить в законопроект Минздрава

Общероссийский народный фронт и фонд «Здоровье» предложили вносить в водительские права отметку о согласии на посмертное донорство. Соответствующий пункт планируется добавить в законопроект Минздрава о создании и ведении Федерального регистра доноров органов.

В ОНФ выступили с инициативой дать автомобилистам возможность закрепить свое согласие на изъятие их органов после смерти.

Авторы инициативы считают, что многие россияне не против стать донорами органов после смерти, но откладывают оформление соответствующего согласия из-за бюрократии. В свою очередь упрощение данной процедуры увеличит число потенциальных доноров.

В настоящее время пересадку органов в России регламентирует закон «О трансплантации органов и (или) тканей человека», принятый в 1992 году. Согласно закону, трансплантировать органы погибшего нельзя, если гражданин, его близкие родственники или законный представитель заявили о его несогласии на донорство. Во всех остальных случаях действует презумпция согласия.

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