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13 марта 13:56

«Почта России» внедрит программу борьбы с воровством среди своих сотрудников

Руководство ФГУП «Почта России» сообщило о планах внедрить программу борьбы с воровством среди сотрудников организации. Такое решение было принято в связи с участившимися сообщениями о краже содержимого посылок

Фото: russia-now.com

Руководство ФГУП «Почта России» сообщило о планах внедрить программу борьбы с воровством среди сотрудников организации. Такое решение было принято в связи с участившимися сообщениями о краже содержимого посылок работниками почтовых отделений и сортировочных центров.

«Программа борьбы с воровством на предприятии принята. Мы ее внедрим и добьемся результатов», - сообщил ТАСС гендиректор почтового оператора Николай Подгузов.

Данная программа позволит «существенно минимизировать такого рода инциденты» уже в 2018 году. «Я считаю, наша первоочередная задача - каждое такого рода преступление не оставлять безнаказанным», - добавил гендиректор почты.

Напомним, в марте житель московского района Чертаново-Центральное обнаружил неподалеку от отделения «Почты России» свалку из вскрытых посылок. Мужчина считает, что работники почты присвоили чужое имущество, а пакеты выбросили.

Детом прошлого года свалка вскрытых посылок «Почты России» была обнаружена в Ростове-на-Дону. Впоследствии выяснилось, что сотрудник сортировочного центра похищал содержимое посылок, а упаковки выбрасывал.

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