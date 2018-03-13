Лечимся дома
Значительное сокращение числа россиян, выезжающих на лечение за рубеж, вызванное, в том числе, кризисом и падением доходов населения, государство посчитало за успех отечественной медицины
«Перл» от главного «айболита»
В конце февраля глава Минздрава Вероника Скворцова во всеуслышание заявила – количество россиян, выезжающих за границу для получения медицинской помощи, снизилось в несколько раз. По словам министра, к немецким специалистам очередь из пациентов из России сократилась в шесть раз, к израильским и того хлеще – в десятки раз. Все эти люди теперь предпочитают лечиться на родине.
Главный «доктор» страны так же добавила, что доверие граждан к отечественной медицине растет уже не первый год. О росте числа россиян, предпочитающих лечиться внутри страны, Скворцова сообщала и в 2016 году. А в 2015-м, опять же по словам министра, число таких патриотически настроенных пациентов выросло вдвое по сравнению с годом ранее.
Да, россияне действительно стали меньше лечиться за рубежом – с этим согласен президент Российской ассоциации медицинского туризма Константин Онищенко. Однако, по мнению специалиста, поток уменьшился из-за кризиса. Люди стали бедней, многие лишились возможности накапливать средства.
А ведь выехать на лечение или операцию за рубеж, это, извините, серьезные деньги. В обычной российской семье, даже не пухнущей с голоду, неоткуда просто так взять и вынуть 25-50 тысяч долларов – именно таков средний чек за лечение онкологического или кардиологического заболевания в Израиле или Германии.
Такие деньги люди собирают годами. Вернее, собирали. Теперь те, кто жил бедно, живут на грани выживания. Те, кто жил средне – теперь близки к бедности. Тут уже не до клиники где-нибудь на берегу Мертвого моря.
И, кстати, что касается упоминания Скворцовой предыдущих лет, когда россияне стали меньше лечиться за границей. В том же 2015 году обвал курса рубля привел к тому, что россияне и граждане из других стран СНГ стали меньше пользоваться услугами германских клиник, где пациенты из России всегда составляли значительную часть. И прогнозы немецких экспертов тогда были неутешительны – число россиян, приезжающих на лечение в Германию, будет сокращаться и дальше. Правда, при этом, разбирая причины сокращения потока из РФ, никто из их экспертов даже вскользь на обмолвился об успехах российской медицины. Речь шла исключительно о курсе рубля по отношению к евро и, как следствие, общему обеднению населения в РФ.
В общем, ложись в свою родную больницу и надейся, что хотя бы не залечат до смерти. Хотя в той же, например, Москве власти еще в 2015-м обещали гражданам достойный аналог зарубежного лечения, запланировав построить на территории инновационного комплекса «Сколково» один из самых современных медцентров на всей планете.
Строительство Московского Международного Медицинского кластера (МММК) планировалось финансировать за счет средств Адресной инвестиционной программы. «Его спроектируют по самым передовым технологиям с учетом международных стандартов. Высокое качество оказываемых услуг будет достигнуто благодаря оснащению новейшим оборудованием. Я убежден, что московский кластер не уступит зарубежным клиникам», – заявил тогда заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Особую жалость чиновники выразили за то, что россияне ежегодно тратят за рубежом порядка 2 миллиардов рублей. Поэтому центры, подобные МММК, надо полагать, часть этих денег должны освоить вместо зарубежных коллег-медиков.
Ну, а пока чиновники ведут разговоры о перспективах современной медицины, врачи сами отыскивают самые нестандартные методы, чтобы подзаработать. Например, врач-онколог одной из столичных больниц, к которому пришла москвичка с обнаруженной злокачественной опухолью мягких тканей ноги, сразу объяснил, что случай запушенный и в рядовой больнице ей помочь не смогут. А вот в частной клинике, где он просто иногда подрабатывает, лечение будет, как говорится, с гарантией. Правда, гарантия стоит 100 тысяч рублей – но в случае отказа женщины от платного лечения доктор спокойно предложил пациентке другой вариант: она ложится в эту самую бесплатную больницу, где он просто отрежет ей ногу.
Пациентка на такой откровенный беспредел нашла в себе мужество обратиться к правоохранителям и, позже дав согласие доктору на платное лечение, пришла к нему с меченными деньгами. Эта история закончилась совсем недавно – 5 марта состоялся суд над врачом. Ближайшие два года он проведет в колонии.
Россия – центр мировой медицины?
Кроме того, что теперь все меньше россиян могут позволить себе лечиться за границей, Вероника Скворцова порадовала соотечественников и другой новостью. Теперь, оказывается, заграница едет лечиться к нам!
Еще в сентябре прошлого года министр заявляла, что количество иностранных граждан, приехавших на лечение в РФ, достигло 87 тыс. человек, что на порядок больше, чем годом ранее. И едут, по уверению главы Минздрава, лечиться в Россию чуть ли не со всего мира – немцы, скандинавы, корейцы, китайцы…
Скажем так – лукавит госпожа Скворцова. Есть, конечно, среди так называемых медицинских туристов, приезжающих в нашу страну, и немцы – в основном пенсионеры, оформляющие поездку через страховые компании, и скандинавы – поскольку Питер рядом и там, в пересчете с евро и марок на рубли, действительно дешевле. Есть и граждане других стран с вполне развитой медициной. Но случаи эти скорее исключение, чем правило.
На самом деле статистика выглядит так. Всего в Россию за медицинскими услугами в 2017 году приезжали более 110 тысяч иностранцев. Из них более 70% из всего потока медицинских туристов – это пациенты из стран СНГ. Ничего не имею против казахов, туркменов, киргизов, армян, белорусов и прочих наших бывших соотечественников – но едут они к нам лечиться не потому, что у нас медицина «вах», а потому, что у них она местами просто хуже.
Да и очень немалое количество среди пациентов из стран СНГ составляют даже не туристы, специально приехавшие к нам лечиться – а трудовые мигранты, ради которых в декабре 2014 года Госдума РФ приняла поправки в Трудовой кодекс и в отдельные законодательные акты по вопросам социального страхования. Согласно первому документу, условия оказания медицинской помощи мигрантам, то есть, наличие у них полиса дополнительного медицинского страхования, должны быть обязательно прописаны в трудовом договоре. Если нет – работодатель должен заключить договор с медицинской организацией о том, что она будет лечить его работника-мигранта.
Второй закон гласит о том, что с нового года работодатель должен делать за мигранта отчисления в Фонд социального страхования в размере 1,8% от фонда оплаты труда. Благодаря этому иностранный работник получит право на больничные через шесть месяцев работы.
20% из 110 тысяч медтуристов составили граждане прибалтийских стран и некоторых стран Европы, в том числе тех, кто относительно недавно вошел в ЕС на бумаге, но по уровню жизни остался в дне вчерашнем. И понятно, что очень немногие поляки, словаки, венгры, болгары и македонцы могут позволить себе не то, что в немецкую клинику съездить – даже у себя дома за евро стало лечиться неподъемно.
Ну, и 10% от общего числа составили граждане Южной Кореи и Китая, которые в целях врожденной экономности активно посещают города Сибирского федерального округа, а также Москву, как ближайшую по территориальному признаку европейскую столицу, в целях получения медицинской помощи в стоматологии, пластической хирургии, косметологии и гинекологии (ЭКО).
Чиновники же прогнозируют и дальнейшее развитие медтуризма в России. Особенно, как ни смешно это звучит – но так нас убеждает госпожа Скворцова, пациентов из-за «бугра» интересуют высокотехнологичная медицинская помощь, которую, оказывается, предлагают на территории РФ.
Одну из самых важных причин, по которой к нам едут лечиться иностранцы, министр предпочитает не афишировать. Она ведь медик – что ей до курса валют? А именно курс валют делает для среднего немца лечение в России привлекательным по расходам. Это вот как раньше, приезжает россиянин в братскую Беларусь, меняет пару-тройку тысяч российских рублей на их «зайчики» и становится миллионером. Примерно так и немецкий пенсионер – получил пенсию за месяц, поехал в Россию и вылечил все, что у него болело.
И так не потому, что у нас действительно дешево – это потому, что наш рубль по-прежнему «деревянный», вне зависимости, какая эпоха в стране, и потому, что доход обычного немецкого старика позволяет ему пройти в нашей стране полноценное обследование или лечение, а доход обычного российского старика позволяет ему достойно… ходить в булочную.
Что же касается развития индустрия медицинского бизнеса, заточенного под иностранных пациентов, такая попытка уже имела место быть – в Калмыкии несколько лет назад.
Тогда, в 2015 году глава Ростуризма Олег Сафонов, комментируя поездку в республику с вице-премьером РФ Ольгой Голодец, заявил о намерении развивать в регионе медицинский туризм, где, по его данным, доступна тибетская медицина.
Только вот «тибетскими целителями» в Калмыкии выступали с одной стороны священнослужители центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» с непонятными дипломами, с другой – частный Центр тибетской астрологии и медицины в Элисте, о котором сегодня ничего не слышно.
Что же касается медицины традиционной и государственной, то в республике все еще до сих пор помнят об опубликованном в 2011 году в сети открытом письме к тогдашнему президенту США Бараку Обаме, в котором рассказывалось о бедственном положении детской республиканской больницы.
Жители республики рассказывали американскому президенту, что на все отделения больницы осталась одна операционная, в которой проводят «как гнойные, так и чистые операции», реанимационное отделение и оперблок разрушены, лифты не работают, и прооперированных детей переносят на руках. Барака Обаму просили взять шефство над больницей. Письмо было передано адресату через американское посольство в Москве.
В общем, и медтуризма не вышло и свое под эту «дудку» развалили. И это лишь один пример того, как делать не надо. А подобное волей неволей встретишь практически в каждом регионе.
Но для составления чиновничьих отчетов это не важно. Главное, чтобы были цифры, которые красиво ложились в нужную статистику. Например, уменьшился поток россиян в зарубежные клиники – значит, отечественная медицина на подъеме.
А вот интересно, если эксперты подсчитают, что россияне стали меньше есть – это под каким знаком пройдет? Берегут фигуру, заботятся о здоровье? Да все, что угодно придумают. Не будет в отчете главного – есть стали меньше по одной простой причине. У людей стало меньше денег. Поэтому и в бравурных февральских речах госпожи Скворцовой тоже… главного не было…
Вот-вот уже выборы президента. Наверняка и в правительстве появится новые люди, для которых важна будет именно сделанная ими работа, а не вовремя предоставленные красивые отчеты. Иначе, реально – не сдвинемся мы с места.