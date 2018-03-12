Дорога к хаму
Я долго наблюдал за ситуацией вокруг депутата Слуцкого и его борьбой с несправедливыми и чудовищными обвинениями в сексуальных домогательствах выдвинутых против него тремя девушками-журналистками. Путём грубых манипуляций им удалось буквально выбить из его поджатых губ подобие абстрактного извинения и то после моральной вербальной поддержки спикера Володина, заявившего всем журналисткам «Вам опасно работать тут? Меняйте работу!».
Со Слуцким все более-менее понятно. За те почти четыре года моей работы сенатором о существовании оного я узнал всего однажды и то не в связи с его законотворчеством. Однажды я был в командировке в Казахстане, парламент которого пригласил нас на научную конференцию по случаю юбилея Конституции. От Госдумы был Слуцкий с группой товарищей и запомнился он там двумя историями.
Первая, когда прямо во время заседания верхней палаты и чтения доклада он ворвался в зал, пробежал по рядам и громким шепотом сказал своим, что все, мол, срываемся, посол ждёт — и делегация Госдумы тут же покинула зал прямо посреди заседания. Выглядело это убого.
Вторая, когда вечером того же дня, придя на торжественный ужин к главе парламента и руководству палаты я обнаружил, что от России я ужинаю в одиночестве — вся делегация Госдумы улетела, несмотря на протокольное мероприятие. Когда хозяева меня спросили, а где же остальные гости, мне пришлось на ходу извиняться и объяснять, что, рейс, время, график, ну и все в таком духе. На что глава палаты с мудрой улыбкой мне сказал: «Конечно, мы все понимаем — личные чартерные рейсы они ведь строго по времени летают, не задерживаются. Спасибо, что вы остались!». Я сквозь землю готов был провалиться тогда.
То, что депутат Слуцкий как минимум бестактен, не профессионален и не на своём месте и так очевидно.
А депутату Вячеславу Володину, конечно, пора понять, что он если он хочет быть президентом (пусть и самой низшей палаты парламента), а не рядовым депутатом, то ему необходимо осознать, что он говорит от имени России, а не только себя. Его странноватые высказывания наносят репутации нашей страны ущерб не меньший, чем дикие крики ястребов, стремящихся стереть с лица Земли все живое.
При всём при этом Володин ясно дал понять, что не видит в происходящем и в поведении Слуцкого ничего предосудительного и скорее наоборот — считает неправильным поведение журналисток.
Теперь можем посмотреть, кто вообще во властных структурах России заступился за объектов возможного харрасмента .
Администрация президента — ноль человек.
Правительство РФ — ноль человек.
Руководство и знаковые фигуры парламента — ноль человек.
Представители других госорганов — ноль человек.
Кандидаты на пост президента РФ — один. Вернее одна.
Доверенные лица действующего президента РФ Владимира Путина — ноль человек.
Отсюда понятно почему Леонид Слуцкий чувствует себя абсолютно безнаказанно.
Вероятно он убеждён, что сексистская культура нашего общества, замешанная на демонстративном унижении женщин настолько тверда и прочна, что никто ни во власти, ни даже среди считающих себя оппозиционными мужчин-кандидатов президенты (с Жириновским все понятно, но усатый Грудинин и остальные то где?) не пойдут против неё. А значит так, как (возможно) Слуцкий не только можно, но и должно поступать.
Можно сколько угодно рассуждать после этого, что Россия это часть Европы или другая Европа, но Слуцкий-гейт доказывает обратное, как не доказали бы и сотни лучших аналитиков.
То, что случилось, это хуже чем неэффективная экономическая политика и даже всепроникающая коррупция — и с первой и со второй ещё можно хоть как-то справится. Но справится с тем, что глубоко засело в наших головных и костных мозгах гораздо сложней.
Во второй половине 1980-х годов настоящая перестройка началась не столько с половинчатых реформ Михаила Горбачева (при всей их необходимости и спасибо ему за них), сколько с идеи покаяния (и одноимённого фильма Тенгиза Абуладзе) — нашего покаяния перед самими собой и господом богом.
И сегодня какие-либо кардинальные перемены в стране могут начаться только с покаяния, например с покаяния мужчин перед женщинами за все, что вытворяет коллективный Слуцкий.
По-моему пора уже создать движение или профсоюз мужчин, которые выступали бы за права женщин. Всякий трудный путь должен начинаться с первого шага. По дороге к хаму.
P.S. Пункт первый: я сам бывший член российского парламента — экс-зампред комитета по конституционному законодательству Совета Федерации.
Пункт второй: в данном случае я выступаю в личном качестве, а не как адвокат предвыборного штаба кандидата в президенты Ксении Собчак.
Источник - Эхо Москвы