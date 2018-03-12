В подмосковных городах прошли массовые акции протеста против мусорных свалок
В минувшие праздничные выходные в подмосковных городах прошли акции против расширения полигонов ТБО и строительства мусоросжигательных заводов. Акции протеста состоялись в Волоколамске, Клину, Балашихе, Троицке, Коломне, Сергиевом Посаде и Наро-Фоминске
В минувшие праздничные выходные в подмосковных городах прошли акции против расширения полигонов ТБО и строительства мусоросжигательных заводов. Акции протеста состоялись в Волоколамске, Клину, Балашихе, Троицке, Коломне, Сергиевом Посаде и Наро-Фоминске.
Участники митингов требовали от властей в срочном порядке закрыть мусорные полигоны рядом с их городами, отказаться от планов по строительству мусоросжигательных заводов и ввести в Москве и Подмосковье раздельный сбор мусора.
Самый массовый митинг состоялся в Волоколамске. По оценкам организаторов, в акции приняли участие от 4000 до 5000 человек. Жители Волоколамска собрались около мусорного полигона «Ядрово», против расширения которого они выступают. На митинге выступила кандидат в президенты Ксения Собчак. Она потребовала отправить в отставку губернатора Московской области Андрея Воробьева и прекратить ввозить мусор в Волоколамск, сообщают «Ведомости».
Напомним, в начале марта жители Волоколамска уже проводили массовую акцию с требованием закрыть полигон и отправить в отставку чиновников, а с 8 марта активисты ежедневно пытаются перекрыть дорогу к мусорному полигону для мусоровозов. 8 марта полиция задержала 10 активистов, которые пытались помешать проезду мусоровозов, а 11 марта задержали еще 13 человек.
Жители Волоколамска требуют ввести режим ЧС на территории всего Волоколамского района. По их словам, из-за нарушений правил эксплуатации полигона неоднократно случались выбросы газов, а в воздухе специалисты выявили повышенное содержание сероводорода и других вредных веществ.
В Клинском районе местные жители провели акцию протеста около полигона «Алексинский карьер» и пытались перегородить дорогу мусоровозам. По словам активистов, после многочисленных жалоб в МЧС полигон был закрыт, однако на свалку продолжают свозить мусор. Сотрудники полиции при беседе с гражданами около полигона разъяснили, что «в МЧС ошиблись и полигон работает».
В Сергиевом Посаде люди протестуют против строительства мусоросжигательного завода, открытия нового мусорного полигона и требуют отставки губернатора Андрея Воробьева.
В Троицке (Новая Москва) 11 марта до 450 жителей вышли на митинг с требованием рекультивации мусорного полигона «Малинки» и отказа от планов открыть новый полигон.
В Коломне 11 марта состоялся автопробег против мусорного полигона «Воловичи», расположенного рядом с городом, и строительства мусоросжигательных заводов.
В Балашихе местные жители провели акцию против введенной системы дегазации на мусорном полигоне «Кучино», а также требовали закрыть мусоросжигательный завод № 4. В Наро-Фоминске прошли одиночные пикеты против строительства мусоросжигательного завода рядом с городом.