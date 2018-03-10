Российский Ан-26 потерпел крушение в Сирии из-за повреждения закрылков
Причиной крушения российского транспортного самолета Ан-26 в Сирии могли стать проблемы с закрылками. По данным специалистов, перед авиакатастрофой у самолета «вырвало» один из закрылков
Причиной крушения российского транспортного самолета Ан-26 в Сирии могли стать проблемы с закрылками. По данным специалистов, перед авиакатастрофой у самолета «вырвало» один из закрылков.
Предварительное расследование подтвердило версию о технической неисправности самолета Ан-26. При выпуске закрылков из него «по непонятной причине» просто «вырвало» один из них. Источник «Коммерсанта» в военно-транспортной авиации сообщил, что после этого самолет «резко накренился в сторону и совершил так называемый клевок, перейдя в крутое пикирование с высоты в несколько сотен метров». По мнению специалистов, в такой ситуации даже опытный экипаж ничего не успел бы изменить ситуацию.
Российский самолет Ан-26 потерпел крушение на российской базе Хмеймим в Сирии 6 марта. Самолет, по данным российского Следственного комитета, упал в 500 м от аэропорта Хмеймим при заходе на посадку. В результате авиакатастрофы погибли 39 человек, в том числе генерал-майор Владимир Еремеев.
По факту крушения самолета в Сирии Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия».