Сотрудники ГИБДД в честь 8 марта будут дарить автомобилисткам цветы
В Москве в честь празднования Международного женского дня активисты проекта «Безопасная столица» и сотрудники ГИБДД будут останавливать женщин-автомобилисток. Сотрудники полиции проверят у женщин документы, а затем подарят им цветы
Фото: vkpress.ru
В Москве в честь празднования Международного женского дня активисты проекта «Безопасная столица» и сотрудники ГИБДД будут останавливать женщин-автомобилисток. Сотрудники полиции проверят у женщин документы, а затем подарят им цветы. Такие акции проводятся ежегодно не только в Москве, но и в разных городах страны.
«Мы еще не решили, 7 или 8 марта будем проводить эту акцию. Совместно с сотрудниками ГИБДД мы будет тормозить автомобили, которыми управляют женщины. Полиция проверит документы и мы подарим цветы», - сообщил агентству «Москва» координатор проекта «Безопасная столица» Антон Акишин.
Отметим, что активисты проекта «Безопасная столица» регулярно оказывают содействие правоохранительным органам в охране общественного порядка.