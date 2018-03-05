Советник президента заявил о готовности России к отключению от мирового интернета
Герман Клименко заявил о готовности России «к отключению от мирового интернета». Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу НТВ
Советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко заявил о готовности России «к отключению от мирового интернета». Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу НТВ.
«Если завтра наши коллеги отключат нас от рубильника, я не знаю, будет ли это безболезненно, обещается, что безболезненно. Где-нибудь у кого-нибудь что-нибудь отключится. Но само по себе аппаратно-программно нет никаких противопоказаний, чтобы мы жили хорошо и нормально, даже если нам объявят такую войну, как крымская изоляция», - заявил Герман Клименко.
Советник президент добавил, что сейчас «весь мир» идет по пути регулирования интернета, и Россия не является исключением. Одновременно с этим г-н Клименко пообещал, что в России не будет применены «экстремальные варианты вроде северокорейского или кубинского».
«Когда говорят: «А будет ли у нас китайский Интернет?» - я честно говорю: нет. Человек вздыхает так облегченно. Я говорю: потому что у нас нет китайцев. Вы знаете, любой закон соответствует населению, да? То есть это всегда накладывается менталитет, всегда накладываются какие-то свои особенности. Это целая структура… Поэтому у нас будет свой Интернет», - заявил Герман Клименко.