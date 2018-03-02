Московская полиция заказала 45 овчарок с «крепкими нервами» для охраны метрополитена
УВД на Московском метрополитене ГУ столичного МВД объявило тендер на поставку служебных собак для охраны подземки. Стоимость контракта составляет 2,25 млн рублей
Фото: szaomos.news
УВД на Московском метрополитене ГУ столичного МВД объявило тендер на поставку служебных собак для охраны подземки. Стоимость контракта составляет 2,25 млн рублей.
Согласно сведениям на сайте госзакупок, поставить 45 немецких овчарок заказчику необходимо в течение пяти месяцев. Поставщик будет определен на аукционе 12 марта.
В тендерных документах отмечается, что возраст овчарок должен составлять от 6 до 18 месяцев. Собаки должны обладать «уравновешенным темпераментом, крепкими нервами, уверенностью, абсолютным спокойствием». Одновременно этим овчарки должны быть внимательными и легко поддаваться дрессировке.