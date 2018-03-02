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02 марта 06:21

Климатическая весна в московском регионе начнется только в конце марта

Климатическая весна в Москве и Московской области начнется не раньше конца марта. Такой прогноз озвучил директор Гидрометцентра Роман Вильфанд. «Тот случай, когда придется подождать», - отметил синоптик

Климатическая весна в Москве и Московской области начнется не раньше конца марта. Такой прогноз озвучил директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Тот случай, когда придется подождать. В начале марта нужно рассчитывать на душевное тепло», - заявил синоптик в беседе с РБК.

Глава Гидрометцентра отметил, что в начале марта переход через ноль (наступление климатической весны) происходит крайне редко, поэтому март считается «зимним» месяцем.

Средняя дата устойчивого перехода температуры через ноль – это 28 марта. Именно тогда стоит ожидать наступления весны.

До 6 марта средняя температура в столичном регионе будет ниже нормы на 7–8 градусов.

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