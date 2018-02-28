Борис Титов предложил менять столицу России каждые 12 лет
Кандидат в президенты и уполномоченный по правам бизнесменов Борис Титов предложил менять столицу России каждые 12 лет. По его мнению, это приведет к развитию экономики в разных регионах страны
Кандидат в президенты и уполномоченный по правам бизнесменов Борис Титов предложил менять столицу России каждые 12 лет. По его мнению, это приведет к развитию экономики в разных регионах страны.
«Мы живем в новой ИТ-реальности. Раньше все средства связи, концентрация кремлевских кабелей были основной причиной, почему нельзя переносить столицу. Но столица может двигаться, и тогда вместе с движением может происходить развитие экономики», - заявил Борис Титов в ходе визита в Новосибирск.
«Два президентских срока - в одной столице, следующие два - в другой», - добавил кандидат в президенты, слова которого приводит «КоммерсантЪ».