Студентов московских вузов обязали посетить митинг-концерт в поддержку Путина
Студенты московских вузов пожаловались на принуждение к посещению митинга-концерта на стадионе «Лужники», который пройдет 3 марта. Акция проводится в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина
Студенты московских вузов пожаловались на принуждение к посещению митинга-концерта на стадионе «Лужники», который пройдет 3 марта. Акция проводится в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина.
По данным Varlamov News, «с каждого института» требуется присутствие десяти человек. Причем все участники митинга-концерта должны заранее предоставить свои паспортные данные. Такое требование объясняется «проверкой ФСО» в связи с возможным визитом на мероприятие президента Владимира Путина.
Отметим, что накануне масштабных пропрезидентских акций студенты и сотрудники бюджетных организаций регулярно жалуются на принудительно-обязательное посещение таких мероприятий.
Ранее студенты некоторых вузов также рассказывали, что ректорат принуждает их участвовать в сборе подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина в президенты.