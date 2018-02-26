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26 февраля 09:10

«Аэрофлот» обвинил диспетчеров «Шереметьево» в задержках своих рейсов

Авиакомпания «Аэрофлот» обвинила диспетчеров московского аэропорта «Шереметьево» в задержках своих рейсов. Перевозчик в середине февраля зафиксировал регулярные задержки при посадке своих бортов

Авиакомпания «Аэрофлот» обвинила диспетчеров московского аэропорта «Шереметьево» в задержках своих рейсов. Перевозчик в середине февраля зафиксировал регулярные задержки при посадке своих бортов.

11 и 12 февраля с опозданием в аэропорту «Шереметьево» совершили посадку 1,6 тысячи самолетов «Аэрофлота». Задержки связаны с вынужденным ожиданием в очереди на посадку. Ждать очереди самолетам пришлось из-за того, что у диспетчеров якобы возникли проблемы с прокладыванием маршрутов.

Глава «Аэрофлота» Виталий Савельев написал письмо руководителю Росавиации Александру Нерадько и гендиректору ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения​» Игорю Моисеенко, в котором сообщил, что по причине «ненадлежащего векторения» самолетов авиадиспетчерами пунктуальность прибытия рейсов «Аэрофлота» снизилась на 14,7%, сообщает «КоммерсантЪ».

Виталий Савельев отметил, что нахождение самолетов в зоне ожидания увеличивает рабочее время экипажей, что может нарушить месячные и годовые санитарные нормы налета. Кроме того, ожидание приводит к росту расходов на топливо и отправку пассажиров, опоздавших на стыковочные рейсы.

Гендиректор «Аэрофлота» подчеркнул, что если ситуация не изменится, то компания обратится в суд.

Представитель ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения​» сообщил, что самолеты «Аэрофлота» отправляются в зону ожидания только в тех случаях, когда невозможно обеспечить их безопасную посадку, поскольку взлетно-посадочные полосы заняты, очищаются от снега или на них заливаются швы.

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