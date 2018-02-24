Его пытают в СИЗО, чтобы он молчал. А мы тоже будем молчать?
Адресат убыл.
Воскресенского эколога Валентина Соколова, осужденного к полутора годам колонии общего режима за репост в социальных сетях «Одноклассники» чужого текста, с комментарием Валентина, осуждающего характера, 22 февраля 2018 года этапировали в СИЗО-1 города Орел.
12 января 2018 года судья Воскресенского суда Зинаида Александрина осудила Соколова по статье 282 ч.1 УК РФ «возбуждение ненависти». Он был взят под стражу в зале суда и помещен в ФКУ СИЗО - 5 УФСИН по Московской области, расположенное в городе Кашира.
Сам Соколов говорит, что картинку в «Одноклассниках» он репостнул с негативным комментарием: «Насколько нужно быть упоротым, чтобы нести такую ересь. Или сознательно разжигают. Страшно читать». Но при репосте изображений они автоматически сохраняются на страницу, сделавшего репост, еще и в папке «Разное», но без сопровождающей надписи. Это и стало причиной претензий со стороны правоохранительных органов.
Между тем, судья Александрина до настоящего времени дело из Воскресенского суда в апелляционную инстанцию не передала.
19 июля 2016 года Валентин Соколов был зарегистрирован кандидатом в депутаты Московской областной Думы от партии «Родина».
Как пишут правозащитники, 13 июля 2016 года газета «Коломна-справка» опубликовала информацию о том, что 14 июля было возбуждено в отношении Соколова уголовное дело по статье 282 ч.1 УК РФ.
Обратите внимание на хронологию событий.
Трижды лауреата премии губернатора Московской области Андрея Воробьёва «Наше Подмосковье», очевидно незаурядного журналиста, администрировавшего группу в социальных сетях «Наша Коломна» и имеющего 10 000 подписчиков, хотели арестовать еще в период избирательной кампании шестнадцатого года, но осудили только в этом году, в преддверии выборов Президента РФ.
Я не знаком с Валентином, но его бэкграунд, четверо детей, открытый взгляд и безупречная биография, никоим образом не выдают в нем уголовника, пылающего ненавистью и источающего ее.
Я не понимаю, как можно содержать многодетного отца, имеющего перелом позвоночника, в тюрьме, за «технологические особенности» социальной сети «Одноклассники»?
После этой политической судебной расправы, а иначе трудно квалифицировать решение суда, каждый блогер должен обеспокоится своей судьбой. Вдруг нажмете не ту клавишу, не той картинки, не того сайта.
Если мне кто-то объяснит, какую опасность для общества представляет Валентин Соколов, чтобы его было необходимо изолировать от общества, то я признаю приговор справедливым.
Вот устроивший драку 22 февраля в прямом эфире ток-шоу «Место встречи» телеканала НТВ журналист Андрей Норкин, с моей точки зрения, должен быть незамедлительно предан суду и помещен в СИЗО. На государственном телеканале журналист олицетворяет государственную политику и обязан демонстрировать уважение к закону для нации, прикованной к телеэкрану. Когда искусство слова заменяется искусством «прямого удара», журналистика заканчивается и начинается хаос. Когда бьют на федеральном телеканале, то можно бить во дворе, на улице и площади.
Поэтому, господа судьи, отмените несправедливый приговор журналисту Валентину Соколову и примените меры принудительного воздействия к журналисту Норкину. Очевидно, что общественный вред от деятельности последнего для общества катастрофичен.