Родственники погибших пассажиров «Саратовских авиалиний» готовят иски в суд
Адвокат Игорь Трунов будет представлять интересы трех семей, чьи родственники погибли в результате крушения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье. Родственники жертв авиакатастрофы готовят иски о возмещении компенсации
Адвокат Игорь Трунов будет представлять интересы трех семей, чьи родственники погибли в результате крушения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье. Родственники жертв авиакатастрофы готовят иски о возмещении компенсации.
«Мы готовим иски от имени родственников о возмещении компенсации. Суммы разнятся в зависимости от количества иждивенцев и социального статуса погибшего, но цифры в среднем около 1 млн долларов», - рассказал Игорь Трунов агентству ТАСС.
Адвокат в настоящее время рассматривает возможность передачи дела о возмещении ущерба в ведение зарубежного судопроизводства, «где более высокие суммы взыскания вреда».
«Поскольку перестраховочная компания находится за рубежом и большая часть технического оснащения самолета изготовлена за границей, мы обратимся в зарубежные суды», - отметил Игорь Трунов
Напомним, пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Орск, потерпел крушение 11 февраля в Московской области через несколько минут после вылета из аэропорта «Домодедово». На борту находился 71 человек. Все они погибли.
Наиболее вероятной причиной авиакатастрофы специалисты считают ошибочные данные о скорости полета из-за обледенения датчиков.
Ранее в Министерстве труда и соцзащиты сообщили, что семьи погибших пассажиров получат от компании «Альфа-страхование» по 2 млн рублей и 25 тысяч рублей на похороны. Компенсации родственникам жертв авиакатастрофы также выплатят власти Московской, Оренбургской и Саратовской областей.