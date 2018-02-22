Про генпрокурора Чайку и бабушку из Мурманска
На днях генпрокурор Юрий Чайка заявил о срыве программы капитального ремонта в России. В ходе расширенной коллегии ведомства, в присутствии президента глава надзорного ведомства во всеуслышание объявил о коррупции при выполнении программы капремонта в регионах. Не знаю, ради этой ли «новости» Владимир Путин даже прервал назначенный из-за простуды «домашний режим», не позволявший ему участвовать в выездных мероприятиях. Ради этого ли в почти гробовой тишине большого прокурорского собрания глава государства кашлял с трибуны и напрягал высочайшие связки? Но, тем не менее, факт остается фактом. Озвученная генеральным прокурором информация, что в деятельности региональных фондов по капремонту выявлены следы злоупотреблений все-таки дошла до ушей и, будем надеяться, и до сознания президента.
Справедливости рады надо отметить, что заявление Чайки о том, что «вскрыты факты хищений денежных средств, собираемых с населения, нарушений порядка начисления и учета взносов, выполнения работ ненадлежащего качества» на сенсацию не претендовало. Как и само отечественное ЖКХ является «черной дырой» для российской экономики (а для кого-то и настоящим «золотым дном»), так и многочисленные злоупотребления в этой сфере давно стали темой для болезненного реагирования на всякий раз появляющуюся информацию о злоупотреблениях в этой сфере. Однако, посыл, с которым глава Генеральной прокуратуры появился на трибуне коллегии, по-своему стал новаторским. Воистину, не часто приходится слышать исходящее с высочайшего государственного уровня признание, что программа капремонта практически сорвана. Так, по данным Генпрокуратуры, в 2017 году каждый пятый дом, включенный в график, остался не отремонтированным.
Программа капитального ремонта, заметно утяжелившая и без того не самые необременительные счета за услуги ЖКХ, ежемесячно облегчающие бюджеты российских семей, действует с 2014 года. Если по данным Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - только в 2017 году было собрано средств собственников более 171 миллиарда рублей (процент собираемости составляет 92.11%), то получается, что только за прошлый год то ли разворовали, то ли не освоили почти 35 миллиардов рублей. Это сопоставимо с годовым бюджетом таких не самых маленьких регионов, как Курганская область, республики Мордовия и Чувашия.
Когда вникаешь в эти факты и цифры понимаешь, почему в Мурманске, на улице Калинина, в доме 27 Анна Георгиевна Жаравина и еще тридцать человек уже два десятка лет ждут, когда же расселят их до предела изношенный аварийный дом. Еще в начале 2012 года «Комсомольская правда-Мурманск» опубликовала перечь ветхих домов, которые должны были быть расселены в рамках федеральной программы при содействии Фонда реформирования ЖКХ. Через местную газету жители были даже извещены, что деревянный дом времен запуска первого спутника будет снесен в 2016 году. Позже снос дома был назначен на 2018 год, потом его передвинули на 2019 год. На памяти жильцов такая игра со временем и нервами жильцов длится уже не с 2005 года, а первые экспертизы, показавшие, что дом давно пора расселять и сносить датированы вообще чуть ли не прошлым веком. Впрочем, что дом давно уже исчерпал заданный когда-то его строителями ресурс прочности, понятно и без многостраничных экспертиз. Достаточно просто заглянуть внутрь и посмотреть, как живут в нем люди. Деревянные балки-распорки, поддерживающие потолки, прогнившие полы, углы, опровергающие все законы евклидовой геометрии...
В прошлом году Фонду содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – созданной в 2007 году государственной корпорации для создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан и стимулированию реформирования жилищно-коммунального хозяйства, исполнилось 10 лет. Как следует из открытых данных за 2008 – 2015 гг. при участии Фонда ЖКХ, а также региональных и муниципальных бюджетов на реализацию региональных программ по переселению граждан из аварийного жилья, капитальный ремонт многоквартирных домов и модернизацию было выделено более 900 млрд рублей, в том числе из средств Фонда было потрачено более 500 млрд рублей. Выделились средства и в 2016, и в 2017 годах. То есть целый триллион рублей должен был, по мысли инициаторов программы, если и не полностью решить проблему ветхого и аварийного жилья, то хотя бы ликвидировать львиную его долю. А как иначе тогда расценивать то, что изначально Фонд должен был действовать до 1 января 2013 года, после чего подлежал ликвидации. Позже было принято решение продлить его работу до 2015 года. 24 июля 2013 Президент РФ Владимир Путин подписал закон, продлевающий работу фонда до 1 января 2018 года. Поздравляю вас, граждане, живущие в ветхом и аварийном жилье! До первого января сего года государство обязалось полностью решить вашу проблему. А если нет, то зачем тогда обозначать конкретные сроки? Но нет, то ли не хватило средств у Фонда, то ли недооценили масштаб беды. В итоге в 2013-14 годах вдобавок к усилиям Фонда ЖКХ запустили еще госпрограмму капремонта многоквартирных домов. Уже который год по всей стране собирают в региональные фонды деньги (от 3 рублей до 17 рублей за квадратный метр площади ежемесячно в зависимости от региона), а воз, как видно на примере Анны Георгиевны Жаравиной, и ныне там.
К сожалению, для Анны Георгиевны, всю жизнь отработавшей на Мурманском рыбокомбинате, свет в конце тоннеля мытарств в ветхом, непригодном для жилья доме, оказался вовсе не таким, на который они рассчитывали. Этот свет, испущенный из президиума прокурорского совещания, осветил не реальные сроки их переселения в новые квартиры, а причины, по которым это до сих пор не было сделано. «Вскрыты факты хищений денежных средств, собираемых с населения, нарушений порядка начисления и учета взносов, выполнения работ ненадлежащего качества», «программа капремонта практически сорвана». Утешительно ли знать, почему ты опять будешь годами ждать реализации своего права на достойную жизнь? Возможно. Но еще более утешительно было бы знать, кто виноват в этом. И что сделано, чтобы исправить ситуацию. Очень хочется надеяться, что на следующем прокурорском совещании будет сказано и об этом. А пока весь дом по улице Калинина, 27 в городе Мурманске пишет письма на Старую площадь, в Администрацию Президента и еще на телецентр в Останкино. Готовятся к «прямой линии» с президентом. Если судить по многолетней практике общения первого лица со вверенным ему народом в прямом эфире, видимо, только она и может решить проблемы жителей, которые местные власти не смогли решить и за десятки лет. Не забудьте включить телевизор, господа чиновники и прокуроры! Ну, и мы тоже посмотрим...