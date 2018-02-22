В Татарстане суд обязал МВД выплатить мужчине 15 тысяч рублей за 15 ударов
В республике Татарстан суд обязал российскую полицию выплатить компенсацию мужчине, который подвергался пыткам со стороны стражей порядка. Суд назначил потерпевшему компенсацию в размере 15 тысяч рублей за 15 ударов
В республике Татарстан суд обязал российскую полицию выплатить компенсацию мужчине, который подвергался пыткам со стороны стражей порядка. Суд назначил потерпевшему компенсацию в размере 15 тысяч рублей за 15 ударов.
Представитель правозащитной организации «Зона права» сообщил, что в ходе разбирательства представитель МВД просил отказать в удовлетворении иска в полном объеме, поскольку «потерпевшему не был причинен моральный вред».
Защита сочла сумму компенсации мизерной и намерена обжаловать приговор. Изначально потерпевший требовал 750 тысяч рублей, сообщает Znak.com.
Согласно материалам дела, в июне 2016 года старший участковый ОМВД по Альметьевскому району Динар Шигапов в служебном кабинете 15 раз ударил задержанного за административное правонарушение в область грудной клетки и поясницы. Свидетельница рассказала суду, что слышала хлопки и приглушенные крики мужчины, просившего прекратить удары.
Свою причастность к преступлению Шигапов не признал, однако судья счел вину полицейского в превышении должностных полномочий с применением насилия полностью доказанной.
Полицейскому назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии общего режима.