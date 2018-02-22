Россия по эффективности борьбы с коррупцией оказалась на одном уровне с Гондурасом
Организация Transparency International поставила Российскую Федерацию на 135-е место из 180 в рейтинге наименее коррумпированных государств. Эту строчку Россия поделила с Парагваем и Киргизией
Организация Transparency International поставила Российскую Федерацию на 135-е место из 180 в рейтинге наименее коррумпированных государств. Эту строчку Россия поделила с Парагваем и Киргизией.
За прошлый год Россия набрала всего 29 баллов из 100 возможных в Индексе восприятия коррупции (Corruption perception index), который ежегодно составляет антикоррупционная организация Transparency International (TI). По 29 баллов также набрали Доминиканская республика, Гондурас, Киргизия, Лаос, Мексика, Папуа - Новая Гвинея и Парагвай.
Лидеры и аутсайдеры рейтинга последние несколько лет остаются неизменными. Наименее коррумпированными государствами остаются Новая Зеландия (89 баллов), Дания (88 баллов), Финляндия, Норвегия и Швейцария (по 85 баллов). Плохо дела с коррупцией обстоят по-прежнему в Сомали (9 баллов) и Южном Судане (12 баллов).
«Те страны, которые набрали меньше среднего значения - у нас это 43 балла — это государства, где отсутствуют сами институты, способные гарантировать безопасность от коррупции», - пояснил РБК директор российского отделения Transparenсy Антон Поминов.
При составлении рейтинга учитываются исследования ряда международных организаций, например, Всемирного банка, Freedom House, фонда Bertelsmann. Каждое из этих исследований анализирует отдельный аспект - инвестиционные риски, свободу слова, уровень жизни, сложность ведения бизнеса, но все они так или иначе затрагивают вопросы коррупции.
Эксперты отмечают, что рейтинг России не смогли улучшить даже громкие судебные разбирательства над чиновниками по делам о получении взяток. В этом списке экс-глава Сахалинской области Александр Хорошавин, бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев и экс-губернатор Кировской области Никита Белых.
Для улучшения позиции России в рейтинге не хватает системного подхода к борьбе с коррупцией.