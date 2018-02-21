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21 февраля 07:12

В аэропорту «Внуково» открылся учебный центр по самбо для бортпроводников

В московском аэропорту «Внуково» заработал учебно-тренировочный центр, в котором бортпроводники пройдут обучение самбо. Навыки борьбы им пригодятся для усмирения авиадебоширов

Фото: m.lenta.ru

В московском аэропорту «Внуково» заработал учебно-тренировочный центр, в котором бортпроводники пройдут обучение самбо. Навыки борьбы им пригодятся для усмирения авиадебоширов.

«Очень часто появляется в прессе информация о дебоширах на борту. Поэтому мы посчитали, что это очень актуальная тема. Порядка 200-300 бортпроводников готовы проходить обучение», - сообщила агентству «Москва» директор учебного центра Наталья Каткова.

Каткова отметила, что многие отечественные авиакомпании заинтересовались возможностью обучить своих бортпроводников единоборствам.

При этом авиакомпания-лоукостер «Победа» давно начала обучать своих бортпроводников приемам борьбы.

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