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20 февраля 14:42

Верховный суд не исключил смягчения статьи о репосте запрещенных материалов

Верховный суд России рассматривает вопрос о смягчении наказания за репост экстремистских и запрещенных материалов. Об этом сообщил председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев, отвечая на вопрос о гуманизации соответствующей статьи

Верховный суд России рассматривает вопрос о смягчении наказания за репост экстремистских и запрещенных материалов. Об этом сообщил председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев, отвечая на вопрос о гуманизации соответствующей статьи.

Под гуманизацией той или иной статьи УК РФ подразумевается смягчение наказания, в том числе перевод из уголовно наказуемого деяния в категорию уголовного поступка, который не предусматривает наказания в виде лишения свободы.

За первые шесть месяцев 2017 года российские суды рассмотрели 249 уголовных дел, связанных с распространением информации и правом на свободу слова. Также суды вынесли около 2 тысяч решений по административным делам о демонстрации запрещенной символики и распространении материалов, признанных экстремистскими, отмечает «МБХ Медиа».

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