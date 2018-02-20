Посол Австралии в Москве попросил Сергея Собянина очистить улицы от снега
Посол Австралии в Москве Питер Теш разделил возмущение жителей российской столицы плохой уборкой снега с городских улиц и обратился к мэру Сергею Собянину с просьбой решить эту проблему
Посол Австралии в Москве Питер Теш разделил возмущение жителей российской столицы плохой уборкой снега с городских улиц и обратился к мэру Сергею Собянину с просьбой решить эту проблему.
В своем Twitter австралийский дипломат отметил, что в Кропоткиснком переулке снег лежит уже 17 дней и попросил Собянина ответить на вопрос, сколько еще ждать жителям очистки улиц.
Пресс-служба Центрального административного округа Москвы в ответ на пост дипломата поблагодарила его «за сигнал». «Коммунальщики работают, но из-за аномальных объемов очистить снег одномоментно невозможно. Убираем поэтапно: дороги, потом дворы, крыши. После каждого этапа дорога снова в снегу. В ближайшее время переулок будет еще раз очищен!», - заверили чиновники. Позднее пресс-служба ЦАО отчиталась об уборке снега в указанном районе.
Напомним, после «снегопада века», который прошел в Москве 3 и 4 февраля, в мэрии обещали убрать снег в течение 10 суток. «При существующих нормативах последствия такого аномального снегопада ликвидируются за 10 дней, но городским службам поставлена задача справиться раньше», - заявил тогда вице-мэр по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.
С момента снегопада прошло уже две недели, а москвичи по-прежнему жалуются на неубранный снег. В социальных сетях горожане публикуют фотографии сугробов и снежные завалы в человеческий рост в разных районах столицы, а также на местах платной парковки.