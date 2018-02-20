Меню
Общество
Раз Собянин, два Собянин ... будет денежка
Общество
20 февраля 07:12

Посол Австралии в Москве попросил Сергея Собянина очистить улицы от снега

Посол Австралии в Москве Питер Теш разделил возмущение жителей российской столицы плохой уборкой снега с городских улиц и обратился к мэру Сергею Собянину с просьбой решить эту проблему

Фото: vbk-avto.com

Посол Австралии в Москве Питер Теш разделил возмущение жителей российской столицы плохой уборкой снега с городских улиц и обратился к мэру Сергею Собянину с просьбой решить эту проблему.

В своем Twitter австралийский дипломат отметил, что в Кропоткиснком переулке снег лежит уже 17 дней и попросил Собянина ответить на вопрос, сколько еще ждать жителям очистки улиц.

Пресс-служба Центрального административного округа Москвы в ответ на пост дипломата поблагодарила его «за сигнал». «Коммунальщики работают, но из-за аномальных объемов очистить снег одномоментно невозможно. Убираем поэтапно: дороги, потом дворы, крыши. После каждого этапа дорога снова в снегу. В ближайшее время переулок будет еще раз очищен!», - заверили чиновники. Позднее пресс-служба ЦАО отчиталась об уборке снега в указанном районе. 

Напомним, после «снегопада века», который прошел в Москве 3 и 4 февраля, в мэрии обещали убрать снег в течение 10 суток. «При существующих нормативах последствия такого аномального снегопада ликвидируются за 10 дней, но городским службам поставлена задача справиться раньше», - заявил тогда вице-мэр по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

С момента снегопада прошло уже две недели, а москвичи по-прежнему жалуются на неубранный снег. В социальных сетях горожане публикуют фотографии сугробов и снежные завалы в человеческий рост в разных районах столицы, а также на местах платной парковки.

Материалы по теме
Сотрудника ГБУ «Жилищник» уволили после угроз активисту из-за съемки неубранного снега
Московские коммунальщики убрали снег в Кропоткинском районе после жалобы посла Австралии
Московских водителей попросили отказаться от личных автомобилей из-за снегопада
Сейчас на главной
оборотни в погонах
Чужие здесь не служат
В последние годы о борьбе с коррупцией говорится много и на самых разных уровнях. Принимаются законы, имеется даже национальный план по противодействию взяточничеству и казнокрадству. Но в большинстве случаев, борьба с коррупцией существует только на словах.
Авторская колонка
Мельдоний, я люблю тебя!
Сборная Олимпийских атлетов из России ехала на Игры под микроскопом. Один неверный шаг – и нам конец. А вдруг кто-то будет финишировать и в порыве восторга схватит российский флаг!
Орехъ Антон
Горячие новости
Ведущие российские футбольные клубы впервые показали рост доходов над расходами
Футбольные клубы России впервые показали положительный финансовый результат. Общий доход клубов премьер-лиги на 3,2 млрд рублей превысил их расходы
Горячие новости
«Если Вы не разбираетесь в законодательстве – уйдите»
Бывший член избирательной комиссии Челябинской области Александр Лебедев обвинил председателя Центризбиркома Эллу Памфилову в некомпетентности и незнании законов. Лебедев предложил ей уйти в отставку
Горячие новости
Глава Якутии пригрозил судом «Аэрофлоту»
Глава Якутии Егор Борисов пригрозил авиакомпании «Аэрофлот» судебным разбирательством из-за снятия своего помощника Евгения Шигалова с рейса Москва – Якутск. Губернатор поручил аппарату правительства республики дать юридическую оценку действиям экипажа «Аэрофлота»
Горячие новости
Месяц весны не видать
Весна начнется в Москве и Московской области не раньше чем в конце марта. Такой прогноз озвучил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. У у Гидрометцентра прогноз на весну будет не раньше 20 марта
Горячие новости
В России впервые пытались расплатиться фальшивой купюрой в 2000 рублей
В России зафиксирован первый случай использования фальшивой купюры номиналом 2 тысячи рублей. Инцидент произошел в Амурской области. По данному факту возбуждено уголовное дело
Горячие новости
Московских водителей попросили отказаться от личных автомобилей из-за снегопада
В Информационном центре транспортного комплекса столицы отметили, что общественный транспорт работает в штатном режиме и способен перевести всех пассажиров
Горячие новости
​За коррупцию в Дагестане ответит центр
Массовые проверки и аресты чиновников в республике Дагестан могут обернуться уголовными делами против федеральных государственных служащих. В настоящее время следствие устанавливает получателей «откатов»
Горячие новости
В РПЦ заявили о способности православной церкви избавлять людей от гомосексуальности
С таким заявлением выступил председатель отдела внешних церковных связей патриархата, митрополит Волоколамский Иларион
Горячие новости
Холод идет
В Москве и Московской области на этой рабочей неделе ожидается сильное похолодание. Синоптики уже сейчас называют прогнозируемую погоду аномальной для конца февраля
Горячие новости
В допинг-пробе керлингиста Александра Крушельницкого нашли следы мельдония
Российская сборная может лишиться бронзовой медали в керлинге, завоеванной на зимних Олимпийских играх-2018. По некоторым данным, в допинг-пробе Александра Крушельницкого нашли следы мельдония
Горячие новости
Открывший стрельбу по людям дагестанец был членом спящей ячейки ИГ
Мужчина, открывший стрельбу по людям в Кизляре во время масленичных гуляний, был членом спящей ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»
Горячие новости
В Кизляре неизвестный открыл стрельбу по людям во время Масленицы
В дагестанском Кизляре в воскресенье, 18 февраля, неизвестный открыл стрельбу во время масленичных гуляний. По некоторым данным, стрелков было двое. В результате происшествия погибли четыре человека
Горячие новости
Российские лыжники завоевали серебряные медали в олимпийской эстафете
Российские лыжники завоевали серебряные медали в эстафете на Олимпийских играх в Пхенчхане. Призерами Игр-2018 стали Андрей Ларьков, Александр Большунов, Андрей Червоткин и Денис Спицов
Горячие новости
Андрей Трошев: под Дейр-эз-Зором погибло 14 добровольцев
Трошев Андрей Николаевич, которого в СМИ называют руководителем частной военной компании «Вагнер», был замечен 15 февраля в Санкт-Петербурге
Горячие новости
У бывшей жены Дмитрия Пескова нашли тайные активы
Бывшая жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Екатерина Солоцинская, которая стала фигуранткой одного из расследований Фонда борьбы с коррупцией, лишится должности в Россотрудничестве в связи с утратой доверия
Горячие новости
Неизвестные солдаты
Число погибших в Сирии российских бойцов в результате авиационного удара, нанесенного международной коалицией во главе с США, может составлять 334 человек. Такие данные привел бывший депутат Госдумы РФ Виктор Алкснис