Глава Якутии пригрозил судом «Аэрофлоту» за снятие с рейса его помощника
Глава Якутии Егор Борисов пригрозил авиакомпании «Аэрофлот» судебным разбирательством из-за снятия своего помощника Евгения Шигалова с рейса Москва – Якутск. Губернатор поручил аппарату правительства республики дать юридическую оценку действиям экипажа «Аэрофлота»
Глава Якутии Егор Борисов пригрозил авиакомпании «Аэрофлот» судебным разбирательством из-за снятия своего помощника Евгения Шигалова с рейса Москва – Якутск. Губернатор поручил аппарату правительства республики дать юридическую оценку действиям экипажа «Аэрофлота».
В своем аккаунте в соцсети Instagram Егор Борисов написал, что после регистрации на рейс «Аэрофлота» сотрудники аэропорта забыли передать ему и его супруге посадочные талоны. Их принесли позже с извинениями. «Но этого времени стюардессе хватило, чтобы создать напряженность и без всяких оснований снять с рейса моего помощника», - заявил глава Якутии.
Егор Борисов также добавил, что случаи «неподобающего поведения бортпроводников «Аэрофлота» в отношении пассажиров из Якутии случались и ранее», поэтому он дал поручение «дать всеобъемлющую и объективную юридическую оценку» действиям экипажа и стюардессы, а при необходимости подготовить исковое заявление.
По версии «Аэрофлота», Егор Борисов, его супруга Прасковья Борисова и помощник Евгений Шигапов пришли на посадку последними с большим количеством пакетов Duty free и ручной клади. На просьбу старшего бортпроводника предъявить посадочные талоны пассажиры бизнес-класса в категоричной форме отказались. Официальный представитель авиакомпании также рассказал, что чиновник и его помощник оскорбляли бортпроводников и негативно высказывались об авиакомпании.
Евгений Шигапов также «попытался самовольно проникнуть в кабину пилотов, на замечания и требования членов экипажа не реагировал». За это его сняли с рейса.
По словам представителя «Аэрофлота», у авиакомпании есть свидетельские показания пассажиров.