Весна в московском регионе начнется только в конце марта
Весна начнется в Москве и Московской области не раньше чем в конце марта. Такой прогноз озвучил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. У у Гидрометцентра прогноз на весну будет не раньше 20 марта
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Весна начнется в Москве и Московской области не раньше чем в конце марта. Такой прогноз озвучил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Казалось бы, наступает весна 1 марта, но это еще не весна. Температура переходит через ноль градусов только в конце марта. Даже грачи прилетают в третьей декаде марта. Март для метеорологов - типично зимний месяц, а для большинства людей это уже начало весны», - сообщил синоптик, слова которого приводит ТАСС.
Вильфанд добавил, что у Гидрометцентра прогноз на весну будет не раньше 20 марта.
Напомним, на этой рабочей неделе синоптики пообещали москвичам аномальные для данного времени года морозы. Со среды температура воздуха в столице опустится ниже 20 градусов мороза.