В России впервые пытались расплатиться фальшивой купюрой в 2000 рублей
В России зафиксирован первый случай использования фальшивой купюры номиналом 2 тысячи рублей. Инцидент произошел в Амурской области. По данному факту возбуждено уголовное дело
В России зафиксирован первый случай использования фальшивой купюры номиналом 2 тысячи рублей. Инцидент произошел в Амурской области. По данному факту возбуждено уголовное дело.
В прокуратуре Амурской области сообщили, что 8 февраля местный житель пытался расплатиться на заправке поддельной купюрой номиналом 2000 рублей. Кассир заметил, что банкнота ненастоящая и обратился в полицию. В ходе проверки выяснилось, что банкнота изготовлена не производством ФГУП «Гознак», а путем цветной струйной печати.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей были введены Центробанком в оборот в октябре 2017 года, однако многие продавцы до сих пор не принимают эти деньги к оплате, опасаясь, что они могут быть поддельными.
В Роспотребнадзор в свою очередь назвал отказ продавцов принимать к оплате новые купюры номиналом в 200 и 2000 рублей нарушением прав потребителей, которое грозит юридическим лицам штрафом в размере до 50 000 рублей.