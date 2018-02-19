Московских водителей попросили отказаться от личных автомобилей из-за снегопада
В Информационном центре транспортного комплекса столицы отметили, что общественный транспорт работает в штатном режиме и способен перевести всех пассажиров
Московским водителям рекомендовали отказаться от использования личных автомобилей в связи с ожидающимся снегопадом. В Информационном центре транспортного комплекса столицы отметили, что общественный транспорт работает в штатном режиме и способен перевести всех пассажиров.
В Центре сообщили, что в понедельник,19 февраля, на дорогах возможно образование снежных заносов и гололедицы, что может привести к ухудшению видимости и росту числа дорожных аварий.
В настоящее время нарушений в работе городского транспорта, вызванных ухудшением погоды, не зафиксировано. Водителей просят быть предельно осторожными на дорогах и соблюдать правила движения, сообщает РИА Новости.
Согласно прогнозу синоптиков, в Москве в начале недели ожидается снегопад, а с 22 февраля грянут морозы. Температура воздуха опустится ниже 20 градусов. Ночная температура может достигать -27 градусов.