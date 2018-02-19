В РПЦ заявили о способности православной церкви избавлять людей от гомосексуальности
В Московской патриархии сообщили о способности православной церкви избавлять людей от гомосексуальности. С таким заявлением выступил председатель отдела внешних церковных связей патриархата
В Московской патриархии сообщили о способности православной церкви избавлять людей от гомосексуальности. С таким заявлением выступил председатель отдела внешних церковных связей патриархата, митрополит Волоколамский Иларион.
В эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» митрополит Иларион рассказал, что пастырский опыт работы с людьми, имеющими гомосексуальную ориентацию, показывает, что в очень многих случаях человек может либо полностью избавиться от этого, либо так построить свою жизнь, чтобы это не мешало ему быть полноценным семьянином.
Митрополит Иларион также высказался против усыновления детей трансгендерами, однополыми парами и лицами нетрадиционной сексуальной ориентации.