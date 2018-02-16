Российских водителей будут лишать прав за три одинаковых нарушения ПДД в год
Министерство внутренних дел РФ выступило с инициативой лишать водителей прав на вождение транспортного средства в случае нарушения один и тех же правил дорожного движения более трех раз в год
Министерство внутренних дел РФ выступило с инициативой лишать водителей прав на вождение транспортного средства в случае нарушения один и тех же правил дорожного движения более трех раз в год.
МВД считает необходимым внести изменения в главу 12 КоАП «О систематическом нарушении правил эксплуатации и управления транспортным средством». Водителя, который больше трех раз в год попался на нарушении одного и того правила, будут лишать прав. При этом нарушения не будут считаться повторными, если будут зафиксированы дорожными камерами.
Согласно предложению МВД, лишение прав водителю грозит сроком на 1-1,5 года.