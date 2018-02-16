Судья краснодарского арбитража обматерил участников заседания и подал в отставку
Глава Арбитражного суда Краснодарского края Марина Крылова инициировала служебную проверку в отношении судьи Алексея Шевченко в связи с появившейся информацией о его «недостойном поведении» во время заседания
Глава Арбитражного суда Краснодарского края Марина Крылова инициировала служебную проверку в отношении судьи Алексея Шевченко в связи с появившейся информацией о его «недостойном поведении» во время заседания. Присутствовавший на суде адвокат рассказал, что судья использовал нецензурную брань.
Распоряжение главы кубанского арбитража Марины Крыловой и аудиозапись скандального заседания опубликовал в своем фейсбуке адвокат Максим Беньяш.
На заседании рассматривался иск ЗАО «Электротехническая компания» к ООО «РН-Туапсинский НПЗ» (структура «Роснефти»).
На записи слышно, как судья сообщает сторонам, что процесс откладывается до 20 марта. Истец поинтересовался, можно ли вынести решение по иску уже сегодня, но на эту просьбу судья Шевченко ответил с использованием ненормативной лексики.
«Нет, однозначно, вы можете жаловаться президенту Владимиру Владимировичу Путину *** даже. Щас, ***** все бросил и начал рассматривать. ****** занимались, два года или, не знаю, три, теперь вы приезжаете и типа хотите меня в какую-то позу для меня неприятную поставить. Вы поинтересуйтесь у представителя ответчика - она тут местная - кому-то это удавалось здесь или нет?» - заявил судья.
На отрицательный ответ представителя ответчика судья продолжил: «Вот и все. Поэтому *****, если ваши тупорогие кредиторы ***** ну, не могут договориться, ну, значит ***** командовать парадом буду я, как говорил Остап Ибрагимович Бендер. Все».
После того, как запись с заседания была обнародована Андрей Шевченко объявил об уходе в отставку. Распоряжение об увольнении опубликовал в Facebook адвокат Алексей Аванесян.