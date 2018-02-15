Московским властям предложили создать департамент по борьбе с одиночеством
Сотрудники департамента по борьбе с одиночеством могли бы помогать тем, у кого нет «второй половинки», заполнять свой досуг. Также предлагается создать специальную базу одиноких граждан, знакомству которых между собой могут способствовать психологи
Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов положительно оценил инициативу спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко создать в Москве департамент по борьбе с одиночеством.
По словам народного избранника, сотрудники департамента по борьбе с одиночеством могли бы помогать тем, у кого нет «второй половинки», заполнять свой досуг. Также предлагается создать специальную базу одиноких граждан, знакомству которых между собой могут способствовать психологи.
В этом департаменте одинокие люди получат «возможность общаться и знакомиться, заводя новых друзей», а молодые семьи будут проконсультированы в сложных ситуациях.
Соответствующее обращение депутат Борис Чернышов направил руководителю аппарата мэра и правительства Москвы Анастасии Раковой.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости уделять внимание проблеме одиночества на государственном уровне. Она отметила, что в Великобритании, например, есть министерство, которое занимается данным вопросом.