Москва и Петербург названы регионами с самым высоким качеством жизни
Москва, Санкт-Петербург и Московская область стали лидерами среди российских регионов по качеству жизни. Республики Тыва и Ингушетия, напротив, признали самыми неблагополучными субъектами федерации
Москва, Санкт-Петербург и Московская область стали лидерами среди российских регионов по качеству жизни. Республики Тыва и Ингушетия, напротив, признали самыми неблагополучными субъектами федерации.
По данным «РИА Рейтинг», аналитики при изучении качества жизни использовали 72 показателя, которые описывают уровень доходов, рынок труда, жилищные условия, безопасность, здоровье людей, уровень образования, климат, экологию, инфраструктуру, развитие малого бизнеса. В основе рейтинга лежат данные Росстата, Минздрава России, Минфина России, ЦБ РФ.
Москва, Петербург и Московская область набрали по этим показателям больше 70 баллов. Среднее значение рейтингового балла всех регионов в исследовании составило 45,12, что на 1,16 пункта больше, чем в аналогичном рейтинге за 2016 год. Этому показателю соответствует качество жизни в Пермском крае, Магаданской или Орловской области.
Высокие показатели качества жизни зафиксированы в Татарстане (65,59 балла), Белгородской области (64,00), Краснодарском крае (62,89). Качество жизни в Республике Крым за год выросло, но пока оценивается чуть ниже среднего (41,95).
Алтай набрал всего 25,16 балла, Карачаево-Черкесия - 25,03, Ингушетия - 19,53, а Тыва - 13,96.