Роскомнадзор потребовал от Алексея Навального удалить расследование об Олеге Дерипаске
Роскомнадзор внес расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о бизнесмене Олеге Дерипаске и человеке похожем на вице-премьера Сергея Приходько в реестр запрещенной информации
Роскомнадзор внес расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о бизнесмене Олеге Дерипаске и человеке похожем на вице-премьера Сергея Приходько в реестр запрещенной информации. Теперь ведомство ждет от блога Навального и ряда других СМИ удаления данной информации. В Роскомнадзоре пояснили, что публикации были внесены в реестр на основании решения Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края.
Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что ведомство получило определение Усть-Лабинского районного суда «с обеспечительной мерой по удалению данной информации», а ресурс Navalny.com находился в том числе в этом определении.
По словам г-на Жарова, обеспечительная мера вступает в действие незамедлительно, хотя юристы говорят, что решение суда вступит в силу только через месяц.
При получении уведомления о включении ресурса в реестр владелец сайта должен удалить признанный запрещенным контент в течение трех суток. В случае отказа хостинг обязан в течение суток заблокировать доступ к такому ресурсу.
«Вот это скорость. Что значит политическое влияние Приходько, помноженное на деньги Дерипаски. Как говорится «такого не припомнят даже старожилы».(...) Меньше суток понадобилось «суду», чтобы принять документы и обслужить граждан Дерипаску и Приходько до полного удовлетворения», - прокомментировал требование Роскомнадзора и суда Алексей Навальный.
Представитель Олега Дерипаски в свою очередь пояснил РБК, что бизнесмен подал в суд против двух физических лиц за публикацию материалов о его частной жизни без разрешения. Иск подан против Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка), с откровений которой и началось расследование, и Александра Кириллова, т.е. Алекса Лесли. Они разместили в соцсетях частные фотографии, на которых изображен Олег Дерипаска, а также аудиозаписи его разговоров, сделанные тайно, раскрыв детали его частной жизни.
Представитель бизнесмена добавил, что Алексей Навальный ответчиком по иску не является, но поскольку «СМИ подхватили информационную атаку Навального и стали перепечатывать в нарушение закона частные фотографии и репостить ролик Навального, суд обязал Роскомнадзор блокировать доступ к соответствующим страницам в сети интернет до момента разрешения спора по существу».