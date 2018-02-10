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Общество
10 февраля 00:40

«Аэрофлот» ужесточает правила провоза ручной клади на своих рейсах

Авиакомпания «Аэрофлот» с 15 февраля ужесточает контроль за ручной кладью пассажиров. В компании объяснили ужесточение правил жалобами пассажиров на нехватку мест на полках в самолете

Авиакомпания «Аэрофлот» с 15 февраля ужесточает контроль за ручной кладью пассажиров. В компании объяснили ужесточение правил жалобами пассажиров на нехватку мест на полках в самолете.

В «Аэрофлоте» заявили, что теперь все проносимые в салон самолета вещи будут досконально проверять при регистрации и выходе на посадку.

Во время регистрации на рейс пассажир будет обязан предъявить весь багаж, ручную кладь, а также вещи, перевозимые без дополнительной оплаты сверх нормы бесплатного провоза багажа, перечень которых размещен на сайте «Аэрофлота».

Еще один досмотр будет проводиться сотрудниками авиакомпании при заходе пассажиров в самолет.  Ручную кладь будут проверять на соответствие нормам по размерам, весу и количеству мест, определенному тарифом билета. Так, если ручная кладь не соответствует требуемым параметрам, пассажира попросят оформить ее как регистрируемый багаж. Если будет превышена бесплатная норма провозимого багажа, то пассажиру придется оплатить перевес. При отказе оплатить перевес пассажира могут снять с рейса.

По правилам «Аэрофлота» пассажир может провести в салоне самолета бесплатно 10 кг ручной клади для классов «эконом» и «комфорт» и 15 кг в бизнес-классе. Ее габариты при этом не должны превышать 115 см по сумме трех измерений. Сверх установленной нормы пассажир может взять с собой папку для бумаг, зонт, трость, букет цветов, верхнюю одежду, портативный компьютер, фотоаппарат, видеокамеру.

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