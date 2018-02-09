«Если государственная машина запустилась, она вас уже не отпустит»
В октябре я написала пост в фейсбуке, который увидели больше 5 000 человек, о том, что ищу хорошего юриста. За три месяца в «АндерСонах» прошло 11 внеплановых проверок контрольно-надзорных органов. Юриста я нашла, и по всем этим случаям мы свои права отстояли. Но с той же проблемой каждый день сталкиваются сотни предпринимателей. И они не знают, что им делать. Как подготовиться заранее к таким визитам? Как вести себя, если к вам пришли? Куда жаловаться и как защищаться? Я дам несколько советов из личного опыта.
Кто и почему приходит с проверками
Начну с того, что внеплановые проверки, конечно, были всегда. И я не скажу, что ситуация как-то ухудшилась, просто о ней начали говорить — меняется самосознание, в бизнес приходит больше молодых людей, а им, я вижу по своим сыну, который в 20 лет занимается бизнесом, дико и унизительно сталкиваться с такими явлениями.
На проверках работают сотрудники УБЭПов и ОРЧ — Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и Оперативно-розыскных частей. Формально они могут прийти с внеплановой проверкой если на ваше заведение была подана жалоба или если у сотрудников правоохранительных органов возникло подозрение, что вы совершаете преступление. По факту они ходят с неводом — приходят ко всем, и после проверки просят предоставить расчётные счета, отчётность за пять лет по всем филиалам, кассовые чеки, кучу других бумаг, чтобы найти хоть что-то.
Очень часто поводом для такой проверки и зацепки для заведений общественного питания, ресторанов, баров и кафе является якобы жалоба на факт продажи алкоголя несовершеннолетним. Как раз это и произошло в октябре в «Андерсоне» на Тульской — оперативники привели подсадную женщину преклонного возраста и с ней двоих молодых людей. Они выглядели лет на 25, но в ходе разбирательства выяснилось, что одному из них 18 должно было исполниться через месяц. Женщина заказала вино и выпила его вместе со своими спутниками, после чего оперативники, сидящие за соседним столом, закрыли кафе, предъявили постановление о проверке и написали протокол о продаже алкоголя несовершеннолетнему.
Тот же предлог используют для вымогательства так называемые представители общественных организаций, которые берут на работу молодых людей, гримируют их, чтобы те выглядели старше тридцати, а потом вымогают деньги, угрожая заявлением в полицию. Кстати, они требуют сравнительно немного — 1500 рублей плюс оплата чека на всё выпитое и съеденное.
Ещё один популярный предлог — операция «Нелегальный мигрант». К нам несколько раз приходили с такой проверкой. Обычно силовики ведут себя по-хамски, приходят с автоматами наперевес, требуют, чтобы персонал поехал в отделение, проверять документы на месте отказываются. Людей в отделении держат несколько часов в скотских условиях, никаких извинений не приносят. На все вопросы и жалобы отвечают одно: «У нас ориентировка, вы похожи на террористов, мы задержим вас на 48 часов, и нам за это ничего не будет».
Большой пласт неприятностей связан с Роспотребнадзором. Стандарты очень устарели с 1960-1970 годов, санитарные нормы писались не для рыночной экономики, так что соответствовать им не выходит ни у кого, даже у «Макдоналдса». А там ко всему, что касается санитарии, поверьте, относятся очень щепетильно. Если находится, за что закрыть «Макдоналдс», значит в России не должно работать ни одно кафе.
Наконец, проверку к вам могут привести жалобы со стороны жильцов и посетителей. Коммуникация жителя и города меняется в лучшую сторону, горожанам от этого только польза, но для предпринимателя это — полная задница. Любой человек может пожаловаться на то, что ему мешает запах рыбы в подьезде, хотя скорее всего этот запах идёт не из ресторана, а от соседей. Каждое обращение и жалоба фиксируются и тщательно отрабатываются, поэтому почва для злоупотреблений благоприятная. Если правоохранительные органы решили наведаться в какой-то ресторан, проверяющий может просто написать в журнале проверок выдуманную фамилию жалобщика и зафиксировать якобы полученный звонок, и эту информацию никто никогда не проверит.
Что делать когда проверка уже пришла
Если коротко: хороший юрист — это важно. Он сэкономит вам время, деньги и нервы. Как вести себя до приезда юриста: во время проверки можно и нужно вести видеозапись, лучше вместе с аудиозаписью, на каждый пункт протокола фиксировать реальную ситуацию, не подписывать ни один документ, не читая, не отпускать сотрудников давать какие-либо показания без юриста, фиксировать нарушения со стороны проверяющих, не предоставлять никаких документов, кроме уставных и относящихся к теме проверки, но открыто не препятствовать проверке и вести себя крайне вежливо. Разговаривать с проверяющими нужно либо юридическим языком, если ваш уровень юридической грамотности позволяют это, либо через юриста. Язык эмоций, а также здравого смысла здесь не работают.
Теперь по пунктам. В во всех наших кафе установлены камеры видеонаблюдения, они помогают нам в работе в разных ситуациях, всё-таки, к нам приходят очень много людей с детьми, поэтому безопасность — наше всё. Установить такую систему может быть довольно дорого, особенно для одиночного кафе, я думаю, затраты могут быть около 1 млн рублей. Если вам не нужно постоянное видеонаблюдение, ведите съёмку проверки на айфон. Старайтесь не демонстрировать это, проверяющие очень агрессивно реагируют на попытки зафиксировать их нарушения. Диктофон можно просто положить в карман.
Ваши сотрудники должны быть чётко проинструктированы: они должны сообщить, что отвечают только за обслуживание гостей, действуют по должностной инструкции и трудовому договору, документов у них в распоряжении нет, все документы находятся в офисе или у владельца, и предложить чаю. Важно прописать сотрудникам скрипт доброжелательных и бесстрастных ответов, которые они должны повторять, пока не придёт юрист. У нас в сети есть внутренний тревожный номер 911, по которому можно сообщить о любой внештатной ситуации, в том числе, о том, что пришла проверка, вызвать юриста на помощь или получить его консультацию по телефону.
Как найти юриста
Если вы выбираете между вариантами: хороший адвокат с рекомендациями, но подороже и адвокат подешевле, но так себе, выбирайте хорошего или не пользуйтесь услугами адвоката вообще. Неопытный, нечистоплотный или неадекватный человек только усугубит ваши проблемы.
Когда я поняла, что адвокат, с которым я работала раньше, советует странные вещи (отдать проверяющим все записи — «они же просят»; согласиться на то, что нарушение было — чтобы получить минимальный штраф; выдать проверяющим дисконтные карточки на 50% — чтобы они закрыли дело), я поняла, что нам больше не по пути. Я написала пост в фейсбуке с просьбой порекомендовать хорошего специалиста и получила огромный отклик, мне порекомендовали более 100 юристов. Сначала я выбрала наиболее часто упоминаемые фамилии, потом нашла профили этих специалистов, почитала, что они пишут, навела справки по похожим вопросам у тех, с кем они работали. Так осталось около пяти человек. Я позвонила каждому из них, пообщалась с каждым около часа, выяснила, какой у кого подход, и выбрала того, с кем моё видение совпадает почти полностью. Совсем не обязательно нанимать именитого юриста по заоблачным ценам. Есть очень добросовестные специалисты, чьи цены в диапазоне от 3500 до 8 000 рублей в час.
Хороший профиль в соцсети и публичность — ваше оружие. Я призываю всех тратить время и силы на то, чтобы развивать свои соцсети. Сегодня это такая же форма выражения, как и хорошо пошитый костюм. Если сетевая активность — не ваша сильная сторона, подпишитесь на предпринимателей из вашей отрасли, следите за тредами о проблемах, которые могут вас коснуться, просите совета и помощи у участников дискуссий.
Куда и как жаловаться и стоит ли это делать
Чем раньше вы сформулируете и подадите жалобы, тем больше вероятность, что неприятности ваши станут неприятностями и для нечистоплотных проверяющих. Если правильно вести себя на самой проверке, зафиксировать все нарушения, то шансы отстоять свою невиновность в суде повышаются. Я поняла, что пора сменить адвоката через две недели после проверки, а ещё через четыре дня, уже с новым юристом, мы подали жалобу в прокуратуру. Для хорошего юриста поговорить с владельцем и персоналом, просмотреть записи и указать все случаи нарушения полномочий проверяющими — это день работы.
Должна сказать, что мой случай не вполне типичный, пост в фейсбуке стал таким виральным, что представители прокуратуры сами вышли на меня ещё до того, как мы собрали информацию о всех нарушениях, и попросили более детально описать ситуацию. Тем не менее, подать жалобу в прокуратуру может каждый. Важно знать, что и в Московской прокуратуре, и в федеральном ведомстве, и в каждом крупном областном центре есть приёмный день для предпринимателей, они регистрируют все поступившие к ним жалобы и разбираются в них в установленные сроки. Также на сайте прокуратуры есть почта и телефон горячей линии, там можно оставить жалобу на действия проверяющих. Кстати, именно в прокуратуре мне посоветовали пожаловаться на то, что действия проверяющих нанесли коммерческий ущерб моему бизнесу, и потребовать компенсацию.
Машина устроена так: если она запустилась, вас из неё не выпустят. А значит, вы пойдёте в суд. Мы уже выиграли два суда, один проиграли и подали апелляцию. И тут становится понятно, что ваши издержки на то, чтобы отбить штрафы, часто так же велики, как и сами штрафы. Поэтому всегда лучше отработать правильно саму проверку, знать свои права и уметь их отстаивать
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Источник - «Секрета фирмы»