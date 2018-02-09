В Госдуме предложили увеличить штрафы родителям за плохое воспитание детей
Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина предложила внести изменения в статью КоАП о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних
В Госдуме предложили ужесточить наказание для родителей, которые недостаточно занимаются воспитанием своих детей. В частности, предлагается повысить штрафы за недостаточных контроль за детьми.
Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина предложила внести изменения в статью КоАП о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, а также ужесточить ответственность за плохое воспитание детей.
«Нужно увеличить штрафы, которые в настоящее время составляют всего лишь от 100 до 500 рублей. Нужны изменения в Семейном кодексе об ответственности родителей по воспитанию детей», - заявила депутат, слова которой приводит ТАСС.
Оксана Пушкина посетовала на то, что некоторые родители не умеют воспитывать детей, не хотят решать их проблемы с помощью педагогов, недостаточно контролируют своих детей, не организовывают их досуг и не следят за их контактами в интернете.
Депутат считает, что родителей нужно мотивировать участвовать в жизни ребенка. «Возможно, ввести в практику работы школ процедуры поощрения или награждения родителей за помощь в организации и проведении мероприятий и за хорошее воспитание детей», - отметила Оксана Пушкина.