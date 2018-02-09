Меню
Общество
А и Б сидели на крабЕ
Общество
09 февраля 00:11

В России предложили создать министерство по делам бездомных

Депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил, что в настоящее время он готовит законопроект о создании ведомства, которое бы занималось проблемами бездомных людей

Фото: AFP

В России может появиться «министерство по делам бомжей». С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Народный избранник сообщил, что в настоящее время он готовит законопроект о создании ведомства, которое бы занималось проблемами бездомных людей.

«Проблема многогранная, и необходимо для успешного искоренения этого социального недуга, создать эффективный орган, который возьмет на себя отдельные полномочия каждого из этих органов - министерство по делам бомжей», - заявил депутат, слова которого приводит РИА Новости.

В настоящее время вопросом бродяжничества занимаются МВД, Минздрав и  Минтруда. Однако по мнению г-на Милонова, проблема бездомных, попрошаек и прочих обездоленных выходит за рамки полномочий отдельных министерств и государственных органов. В этой связи депутат предлагает создать единый госорган по искоренению бродяжничества в России.

Виталий Милонов считает, что государство должно разработать механизм защиты людей, попавших в сложную жизненную ситуацию.

Материалы по теме
В Волгограде бездомный мужчина организовал теплый бассейн в подвале жилого дома
Губернатор Хакасии распорядился обеспечить бездомных бесплатными валенками
Лже-военных будут штрафовать на 100 тысяч рублей за попрошайничество
Сейчас на главной
Авторская колонка
Криминальный канкан
О театральной билетной мафии в Москве и в России написано очень много. Казалось бы, эта тема давно уже должна была уйти со страниц периодических изданий. Но! Не тут-то было! Как говорил бессмертный герой знаменитого американского фильма «Крестный отец»: «Мафия бессмертна!»
Комков Сергей
Горячие новости
В Госдуме предложили увеличить штрафы родителям за плохое воспитание детей
Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина предложила внести изменения в статью КоАП о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних
Горячие новости
Главное компенсации, а не участие
Госдума рассмотрит законопроект о выплате компенсаций спортсменам, которых Международный олимпийский комитет отстранил от Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхенчхане
Горячие новости
Нет дома - нет голоса
Российские обманутые дольщики отказались голосовать на выборах президента России в знак протеста против бездействия властей. Дольщики запустили флешмоб «бездомные голоса»
Горячие новости
«Врагов государства» поставили на учет
Власти Санкт-Петербурга стали ставить на профилактический учет участников протестных акций. Речь в основном идет о сторонниках Алексея Навального
Авторская колонка
О связи Кирилла Шамалова, «Сибирского цемента» и проблем астрофизики
Если вам кажется, что история вокруг развода миллиардера Кирилла Шамалова с главой фонда «Иннопрактика» Катериной Тихоновой - это только новость из разряда светской хроники, то вам только так кажется
Сапронов Сергей
Горячие новости
Сотрудников ФСИН подозревают в мошенничестве при покупке раций для нужд ведомства
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту мошенничества при осуществлении госзакупок раций для нужд ФСИН
Горячие новости
Спецкомиссия из московских силовиков проводит обыски во всех госструктурах Дагестана
Правоохранительные органы проводят проверки и обыски во всех государственных структурах республики Дагестан. Также сообщается о смене всего личного состава ДПС региона
Общество
Тайна московского перекрестка
Издание «Газета.Ru» помогло ликвидировать действовавшую много лет коварную ловушку, из-за которой сотни московских водителей были привлечены к административной ответственности за проезд на красный свет, а десятки — лишились водительских прав
платные парковки
Москва город платный…
Недавно мэра Москвы Сергея Собянина призвали отменить плату за парковку на городских улицах до тех пор, пока коммунальщики не ликвидируют последствия «снегопада века».
Горячие новости
В Кызыле полиция задержала оставшихся без жилья сирот за акцию протеста
В Кызыле полиция задержала сирот, которые устроили акцию протеста в здании агентства по делам семьи и детей. Сироты протестовали против того, что местные чиновники не выдают им положенное по закону жильей
Горячие новости
Вся жизнь в пробке
Москва заняла второе место в мировом рейтинге городов с самыми частыми и длительными автомобильными пробками. Аналитики подсчитали, что московский автомобилист стоит в пробках 91 час в год
Горячие новости
Правительство Дагестана отправлено в отставку после задержания врио председателя республики
Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев вечером в понедельник, 5 февраля, отправил в отставку республиканское правительство
Горячие новости
Московских таксистов обвинили в желании нажиться на «снегопаде века»
Граждане в соцсетях сообщают, что таксисты массово отключились от приложений-агрегаторов заказов и соглашались везти клиентов только за наличные по завышенным в 3-4 раза ценам. Пассажирам пришлось соглашаться на условия таксистов
Горячие новости
«Аэрофлот» сообщил о повреждении 19 самолетов во время «снегопада века»
Авиакомпания «Аэрофлот» в результате рекордного снегопада в московском регионе временно осталась без 19 самолетов. Воздушные суда получили повреждения из-за снега и льда на взлетно-посадочной полосе
Горячие новости
Фигурантов «кремлевского списка» просят закрыть счета в заграничных банках
Россияне упомянуты в так называемом «кремлевском докладе» Минфина США стали получать уведомления от зарубежных банков о необходимости закрытия своих счетов
Авторская колонка
Ночной позор
Для чего нам ГАИ, которую содержат граждане на свои налоги? Для безопасности на дорогах, так ведь? Народ (через бюджет) покупает сотрудникам хорошие иномарки, оплачивает красивую (и дорогую) форму, дает огромные полномочия и вполне приличную зарплату
Гудков Геннадий
Горячие новости
Выборы без выбора
Депутат Госдумы от КПРФ и председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева заявила, что в России нет свободных выборов, а голоса избирателей «ничего не значат». Об этом депутат заявила в интервью тамбовскому телевидению